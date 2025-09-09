Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Цветаевский яблочный пирог с заливкой: успейте испечь в сезон яблок!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цветаевский яблочный пирог с заливкой: успейте испечь в сезон яблок! Этот пирог покорит вас идеальным балансом тонкого песочного теста, сочных яблок и нежнейшей заливки. Аппетитная классика, которая станет жемчужиной вашей кулинарной коллекции!

Ингредиенты для теста

  • Мука пшеничная — 170 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Сметана — 70 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки

  • Яблоки — 500 г
  • Сметана — 300 г
  • Сахар — 170 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Крахмал кукурузный — 20 г
  • Ванилин или корица — по желанию

Приготовление

  1. Для основы смешайте размягченное сливочное масло со сметаной, добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите гладкое тесто. Распределите его по дну формы диаметром 20 см, сформировав высокие бортики. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте тонкими дольками и выложите веером на тесто.
  2. Для заливки взбейте сметану с сахаром и яйцом до однородности, аккуратно вмешайте крахмал и ароматизаторы по вкусу. Равномерно полейте яблоки полученной смесью. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу полностью остыть в форме — это гарантирует идеальную текстуру начинки!

Совет: подавайте пирог слегка охлажденным, украсив сахарной пудрой или мятой. Сладость можно регулировать в зависимости от кислоты яблок.

Ранее мы готовили быстрый пирог из 3 ингредиентов. Хоть к кофе, хоть к бокалу вина!

