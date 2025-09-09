Цветаевский яблочный пирог с заливкой: успейте испечь в сезон яблок! Этот пирог покорит вас идеальным балансом тонкого песочного теста, сочных яблок и нежнейшей заливки. Аппетитная классика, которая станет жемчужиной вашей кулинарной коллекции!
Ингредиенты для теста
- Мука пшеничная — 170 г
- Масло сливочное — 100 г
- Сметана — 70 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки
- Яблоки — 500 г
- Сметана — 300 г
- Сахар — 170 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Крахмал кукурузный — 20 г
- Ванилин или корица — по желанию
Приготовление
- Для основы смешайте размягченное сливочное масло со сметаной, добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите гладкое тесто. Распределите его по дну формы диаметром 20 см, сформировав высокие бортики. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте тонкими дольками и выложите веером на тесто.
- Для заливки взбейте сметану с сахаром и яйцом до однородности, аккуратно вмешайте крахмал и ароматизаторы по вкусу. Равномерно полейте яблоки полученной смесью. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу полностью остыть в форме — это гарантирует идеальную текстуру начинки!
Совет: подавайте пирог слегка охлажденным, украсив сахарной пудрой или мятой. Сладость можно регулировать в зависимости от кислоты яблок.
