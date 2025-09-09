Цветаевский яблочный пирог с заливкой: успейте испечь в сезон яблок!

Цветаевский яблочный пирог с заливкой: успейте испечь в сезон яблок! Этот пирог покорит вас идеальным балансом тонкого песочного теста, сочных яблок и нежнейшей заливки. Аппетитная классика, которая станет жемчужиной вашей кулинарной коллекции!

Ингредиенты для теста

Мука пшеничная — 170 г

Масло сливочное — 100 г

Сметана — 70 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки

Яблоки — 500 г

Сметана — 300 г

Сахар — 170 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Крахмал кукурузный — 20 г

Ванилин или корица — по желанию

Приготовление

Для основы смешайте размягченное сливочное масло со сметаной, добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите гладкое тесто. Распределите его по дну формы диаметром 20 см, сформировав высокие бортики. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте тонкими дольками и выложите веером на тесто. Для заливки взбейте сметану с сахаром и яйцом до однородности, аккуратно вмешайте крахмал и ароматизаторы по вкусу. Равномерно полейте яблоки полученной смесью. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу полностью остыть в форме — это гарантирует идеальную текстуру начинки!

Совет: подавайте пирог слегка охлажденным, украсив сахарной пудрой или мятой. Сладость можно регулировать в зависимости от кислоты яблок.

