11 августа 2025 в 08:00

Хоть к кофе, хоть к бокалу вина! Быстрый пирог из 3 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хоть к кофе, хоть к бокалу вина! Быстрый пирог из 3 ингредиентов — просто и восхитительно вкусно! Этот аппетитный пирог из слоёного теста с хрустящей корочкой и нежной начинкой станет идеальным блюдом для семейного завтрака или душевных посиделок с друзьями. Готовится за 10 минут, а результат впечатляет!

Ингредиенты

  • Слоёное бездрожжевое тесто — 1 пласт (500 г)
  • Ветчина — 200 г (нарезать ломтиками)
  • Сыр — 150 г (нарезать пластинами)
  • Соус: майонез + сладкий чили — по 1 ст. л.
  • Желток — 1 шт. (для смазывания)
  • Кунжут — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Тесто слегка раскатайте на пергаменте до толщины 3-4 мм. В центре распределите смесь майонеза и соуса чили прямоугольником по размеру будущей начинки. Выложите слоями ветчину и сыр, чередуя их.
  2. Сделайте симметричные надрезы с двух сторон теста (как солнышко), оставив центральную часть с начинкой нетронутой. Аккуратно переплетите полоски теста поверх начинки, формируя красивую «косичку». Смажьте пирог желтком и посыпте кунжутом.
  3. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед подачей — так сыр внутри станет ещё вкуснее!

Ранее мы готовили рулет из лаваша с селёдкой и сыром! Праздничная закуска за копейки.

