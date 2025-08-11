Хоть к кофе, хоть к бокалу вина! Быстрый пирог из 3 ингредиентов

Хоть к кофе, хоть к бокалу вина! Быстрый пирог из 3 ингредиентов — просто и восхитительно вкусно! Этот аппетитный пирог из слоёного теста с хрустящей корочкой и нежной начинкой станет идеальным блюдом для семейного завтрака или душевных посиделок с друзьями. Готовится за 10 минут, а результат впечатляет!

Ингредиенты

Слоёное бездрожжевое тесто — 1 пласт (500 г)

Ветчина — 200 г (нарезать ломтиками)

Сыр — 150 г (нарезать пластинами)

Соус: майонез + сладкий чили — по 1 ст. л.

Желток — 1 шт. (для смазывания)

Кунжут — 1 ч. л.

Приготовление

Тесто слегка раскатайте на пергаменте до толщины 3-4 мм. В центре распределите смесь майонеза и соуса чили прямоугольником по размеру будущей начинки. Выложите слоями ветчину и сыр, чередуя их. Сделайте симметричные надрезы с двух сторон теста (как солнышко), оставив центральную часть с начинкой нетронутой. Аккуратно переплетите полоски теста поверх начинки, формируя красивую «косичку». Смажьте пирог желтком и посыпте кунжутом. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед подачей — так сыр внутри станет ещё вкуснее!

