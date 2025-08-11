Хоть к кофе, хоть к бокалу вина! Быстрый пирог из 3 ингредиентов — просто и восхитительно вкусно! Этот аппетитный пирог из слоёного теста с хрустящей корочкой и нежной начинкой станет идеальным блюдом для семейного завтрака или душевных посиделок с друзьями. Готовится за 10 минут, а результат впечатляет!
Ингредиенты
- Слоёное бездрожжевое тесто — 1 пласт (500 г)
- Ветчина — 200 г (нарезать ломтиками)
- Сыр — 150 г (нарезать пластинами)
- Соус: майонез + сладкий чили — по 1 ст. л.
- Желток — 1 шт. (для смазывания)
- Кунжут — 1 ч. л.
Приготовление
- Тесто слегка раскатайте на пергаменте до толщины 3-4 мм. В центре распределите смесь майонеза и соуса чили прямоугольником по размеру будущей начинки. Выложите слоями ветчину и сыр, чередуя их.
- Сделайте симметричные надрезы с двух сторон теста (как солнышко), оставив центральную часть с начинкой нетронутой. Аккуратно переплетите полоски теста поверх начинки, формируя красивую «косичку». Смажьте пирог желтком и посыпте кунжутом.
- Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед подачей — так сыр внутри станет ещё вкуснее!
Ранее мы готовили рулет из лаваша с селёдкой и сыром! Праздничная закуска за копейки.