09 августа 2025 в 13:30

Рулет из лаваша с селёдкой и сыром! Праздничная закуска за копейки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулет из лаваша с селёдкой и плавленым сыром! Праздничная закуска за копейки! Этот рулет — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро приготовить вкусную закуску. Хрустящий лаваш, нежный плавленый сыр, ароматная селёдка и свежий зелёный лук — сочетание, от которого невозможно оторваться!

Ингредиенты

  • Армянский лаваш — 2 листа
  • Селёдка слабосолёная (филе) — 200 г
  • Сыр плавленый («Дружба» или сливочный) — 150 г
  • Яйца варёные — 2 шт.
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Зелёный лук — небольшой пучок

Приготовление

  1. Лаваш разворачиваем, складываем два листа вместе (если тонкие) и равномерно намазываем плавленым сыром. Можно слегка подогреть сыр для удобства намазывания. Сверху укладываем тонкие слайсы огурцов.
  2. Селёдку нарезаем тонкими полосками вдоль волокон (или кусочками поперёк — как вам больше нравится). Выкладываем на лаваш, отступая 3–4 см от краёв. Яйца натираем на крупной тёрке, распределяем рядом с селёдкой. Мелко нарезаем зелёный лук и посыпаем сверху.
  3. Сворачиваем рулет: аккуратно закручиваем лаваш в плотный рулет. Заворачиваем в пищевую плёнку, хорошо прижимая. Убираем в холодильник минимум на 3–4 часа (лучше на ночь). Подаём: нарезаем острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 см.

Ранее мы готовили мини-бургеры из жареного кабачка! Вкуснейшая закуска с чесночной начинкой.

лаваш
сельдь
рулеты
сыр
закуска
Ольга Шмырева
О. Шмырева
