Рулет из лаваша с селёдкой и сыром! Праздничная закуска за копейки

Рулет из лаваша с селёдкой и плавленым сыром! Праздничная закуска за копейки! Этот рулет — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро приготовить вкусную закуску. Хрустящий лаваш, нежный плавленый сыр, ароматная селёдка и свежий зелёный лук — сочетание, от которого невозможно оторваться!

Ингредиенты

Армянский лаваш — 2 листа

Селёдка слабосолёная (филе) — 200 г

Сыр плавленый («Дружба» или сливочный) — 150 г

Яйца варёные — 2 шт.

Огурец свежий — 1 шт.

Зелёный лук — небольшой пучок

Приготовление

Лаваш разворачиваем, складываем два листа вместе (если тонкие) и равномерно намазываем плавленым сыром. Можно слегка подогреть сыр для удобства намазывания. Сверху укладываем тонкие слайсы огурцов. Селёдку нарезаем тонкими полосками вдоль волокон (или кусочками поперёк — как вам больше нравится). Выкладываем на лаваш, отступая 3–4 см от краёв. Яйца натираем на крупной тёрке, распределяем рядом с селёдкой. Мелко нарезаем зелёный лук и посыпаем сверху. Сворачиваем рулет: аккуратно закручиваем лаваш в плотный рулет. Заворачиваем в пищевую плёнку, хорошо прижимая. Убираем в холодильник минимум на 3–4 часа (лучше на ночь). Подаём: нарезаем острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 см.

