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06 августа 2025 в 07:30

Мини-бургеры из жареного кабачка! Вкуснейшая закуска с чесночной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мини-бургеры из жареного кабачка! Вкуснейшая закуска с чесночной начинкой! Аппетитная холодная закуска из обжаренных кабачков с нежной сырно-яичной начинкой. Идеально для летнего меню, пикников или фуршетного стола.

Ингредиенты

  • Кабачки — 4 шт. (средние)
  • Кукурузная мука — 4 ст. л.
  • Яйца — 2 шт.
  • Растительное масло — для жарки

Для начинки

  • Плавленый сыр — 2 шт.
  • Яйца варёные — 4 шт.
  • Помидоры — 1–2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Зелень (укроп/петрушка) — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачки нарезаем кружочками толщиной 0,5 см. Каждый кружок обваливаем в кукурузной муке, затем окунаем во взбитые яйца. Обжариваем на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки. Готовые кабачки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
  2. Для начинки: плавленый сыр, варёные яйца и помидоры нарезаем мелкими кубиками. Добавляем пропущенный через пресс чеснок, майонез, рубленую зелень, соль и перец. Тщательно перемешиваем.
  3. На каждый жареный кабачок выкладываем 1 ч. л. начинки, накрываем вторым кружком кабачка. Убираем в холодильник на 1 час для пропитки.

Ранее мы готовили кабачковые оладьи с сыром — нежные и хрустящие! Закуска за 15 минут.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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