Мини-бургеры из жареного кабачка! Вкуснейшая закуска с чесночной начинкой

Мини-бургеры из жареного кабачка! Вкуснейшая закуска с чесночной начинкой

Мини-бургеры из жареного кабачка! Вкуснейшая закуска с чесночной начинкой! Аппетитная холодная закуска из обжаренных кабачков с нежной сырно-яичной начинкой. Идеально для летнего меню, пикников или фуршетного стола.

Ингредиенты

Кабачки — 4 шт. (средние)

Кукурузная мука — 4 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Растительное масло — для жарки

Для начинки

Плавленый сыр — 2 шт.

Яйца варёные — 4 шт.

Помидоры — 1–2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 1 ст. л.

Зелень (укроп/петрушка) — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Кабачки нарезаем кружочками толщиной 0,5 см. Каждый кружок обваливаем в кукурузной муке, затем окунаем во взбитые яйца. Обжариваем на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки. Готовые кабачки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Для начинки: плавленый сыр, варёные яйца и помидоры нарезаем мелкими кубиками. Добавляем пропущенный через пресс чеснок, майонез, рубленую зелень, соль и перец. Тщательно перемешиваем. На каждый жареный кабачок выкладываем 1 ч. л. начинки, накрываем вторым кружком кабачка. Убираем в холодильник на 1 час для пропитки.

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