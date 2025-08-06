Мини-бургеры из жареного кабачка! Вкуснейшая закуска с чесночной начинкой! Аппетитная холодная закуска из обжаренных кабачков с нежной сырно-яичной начинкой. Идеально для летнего меню, пикников или фуршетного стола.
Ингредиенты
- Кабачки — 4 шт. (средние)
- Кукурузная мука — 4 ст. л.
- Яйца — 2 шт.
- Растительное масло — для жарки
Для начинки
- Плавленый сыр — 2 шт.
- Яйца варёные — 4 шт.
- Помидоры — 1–2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез — 1 ст. л.
- Зелень (укроп/петрушка) — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Кабачки нарезаем кружочками толщиной 0,5 см. Каждый кружок обваливаем в кукурузной муке, затем окунаем во взбитые яйца. Обжариваем на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки. Готовые кабачки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
- Для начинки: плавленый сыр, варёные яйца и помидоры нарезаем мелкими кубиками. Добавляем пропущенный через пресс чеснок, майонез, рубленую зелень, соль и перец. Тщательно перемешиваем.
- На каждый жареный кабачок выкладываем 1 ч. л. начинки, накрываем вторым кружком кабачка. Убираем в холодильник на 1 час для пропитки.
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