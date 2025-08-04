Кабачковые оладьи с сыром — нежные и хрустящие! Закуска за 15 минут

Кабачковые оладьи с сыром — нежные и хрустящие! Закуска за 15 минут

Кабачковые оладьи с сыром — нежные и хрустящие! Эти золотистые оладушки с сырной ноткой и свежим укропом станут любимым летним блюдом всей семьи. Готовятся за 20 минут из простых ингредиентов!

Ингредиенты:

кабачок крупный — 1 кг (очищенный от кожуры и семян);

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 100 г;

мука — 100 г;

укроп свежий — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

перец черный молотый — по вкусу;

масло растительное — для жарки.

Приготовление:

Кабачок натираем на крупной терке — можно слегка отжать сок, но это необязательно. Добавляем натертый на средней терке сыр — лучше брать твердые сорта вроде российского или гауды. Всыпаем мелко нарезанный укроп, вбиваем яйца, добавляем просеянную муку, соль и перец. Тщательно перемешиваем — тесто должно получиться достаточно густым, но не крутым. Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла. Выкладываем тесто столовой ложкой, формируя тонкие оладьи. Секрет идеальной прожарки: первые 5 минут готовим на среднем огне без крышки, затем накрываем на 2 минуты, чтобы верхний слой «схватился», и только потом переворачиваем. Обжариваем вторую сторону еще 5 минут до золотистой корочки.

Для хрустящей текстуры подавайте оладьи сразу со сметаной или греческим йогуртом.

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