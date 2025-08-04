Кабачковые оладьи с сыром — нежные и хрустящие! Закуска за 15 минут

Кабачковые оладьи с сыром — нежные и хрустящие! Эти золотистые оладушки с сырной ноткой и свежим укропом станут любимым летним блюдом всей семьи. Готовятся за 20 минут из простых ингредиентов!
Ингредиенты:
- кабачок крупный — 1 кг (очищенный от кожуры и семян);
- яйца — 2 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- мука — 100 г;
- укроп свежий — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- перец черный молотый — по вкусу;
- масло растительное — для жарки.
Приготовление:
- Кабачок натираем на крупной терке — можно слегка отжать сок, но это необязательно. Добавляем натертый на средней терке сыр — лучше брать твердые сорта вроде российского или гауды. Всыпаем мелко нарезанный укроп, вбиваем яйца, добавляем просеянную муку, соль и перец. Тщательно перемешиваем — тесто должно получиться достаточно густым, но не крутым.
- Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла. Выкладываем тесто столовой ложкой, формируя тонкие оладьи. Секрет идеальной прожарки: первые 5 минут готовим на среднем огне без крышки, затем накрываем на 2 минуты, чтобы верхний слой «схватился», и только потом переворачиваем. Обжариваем вторую сторону еще 5 минут до золотистой корочки.
Для хрустящей текстуры подавайте оладьи сразу со сметаной или греческим йогуртом.
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