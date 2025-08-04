Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 06:30

Кабачковые оладьи с сыром — нежные и хрустящие! Закуска за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые оладьи с сыром — нежные и хрустящие! Эти золотистые оладушки с сырной ноткой и свежим укропом станут любимым летним блюдом всей семьи. Готовятся за 20 минут из простых ингредиентов!

Ингредиенты:

  • кабачок крупный — 1 кг (очищенный от кожуры и семян);
  • яйца — 2 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • мука — 100 г;
  • укроп свежий — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • масло растительное — для жарки.

Приготовление:

  1. Кабачок натираем на крупной терке — можно слегка отжать сок, но это необязательно. Добавляем натертый на средней терке сыр — лучше брать твердые сорта вроде российского или гауды. Всыпаем мелко нарезанный укроп, вбиваем яйца, добавляем просеянную муку, соль и перец. Тщательно перемешиваем — тесто должно получиться достаточно густым, но не крутым.
  2. Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла. Выкладываем тесто столовой ложкой, формируя тонкие оладьи. Секрет идеальной прожарки: первые 5 минут готовим на среднем огне без крышки, затем накрываем на 2 минуты, чтобы верхний слой «схватился», и только потом переворачиваем. Обжариваем вторую сторону еще 5 минут до золотистой корочки.

Для хрустящей текстуры подавайте оладьи сразу со сметаной или греческим йогуртом.

Ранее мы готовили такос из кабачков — замена мексиканской лепешке! Три вкуснейшие начинки.

кабачки
оладьи
завтрак
сыры
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Мусорный бизнес наворовал 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.