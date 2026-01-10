Эта говядина настолько нежная, что режется самым тупым ножом! Мариную с содой, а потом жарю с черным перцем. Результат как в ресторане

Атака США на Венесуэлу
Вся магия этого блюда кроется в маринаде. Щепотка пищевой соды работает как натуральный тендеризатор, мягко разрушая грубые волокна мяса. Обжарка происходит на большой скорости. Идеальный вариант, когда хочется экзотики, но нет времени на долгое стояние у плиты.

Говядину (300 г, вырезка, тонкий край) нарезаю тонкими ломтиками поперек волокон. Готовлю маринад: смешиваю соевый соус (2 ст. л.), кукурузный крахмал (1 ст. л.), приправу для говядины (1 ч. л.), молотый черный перец (1,5 ч. л.), пищевую соду (⅓ ч. л.), измельченный чеснок (2 зубчика) и растительное масло (1 ст. л.). Заливаю мясо маринадом, хорошо перемешиваю и оставляю минимум на 20 минут. Готовлю соус: в миске смешиваю соевый соус (2 ст. л.), устричный соус (1 ст. л.), винный уксус (1 ст. л.), черный перец (1 ч. л.), кукурузный крахмал (1 ст. л.) и воду (100 мл). Размешиваю до растворения крахмала. Лук (1 шт.) и болгарский перец (половинки красного и зеленого) нарезаю крупными кусками. Раскаляю сковороду вок или обычную с толстым дном с большим количеством масла. Выкладываю мясо порциями, чтобы оно не тушилось, а быстро обжаривалось. Обжариваю каждую порцию по 1–2 минуты до корочки, выкладываю в миску. В оставшемся масле на сильном огне обжариваю лук и перец 2–3 минуты, чтобы они остались хрустящими. Возвращаю мясо в сковороду. Перемешиваю. Вливаю приготовленный соус, интенсивно перемешиваю. Соус загустеет за 30–40 секунд. Сразу снимаю с огня. Подаю горячим с рисом.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

