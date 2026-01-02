Новый год — 2026
Простой салат со свёклой, который разгружает желудок и печень: 4 бюджетных ингредиента

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если привычные шуба и винегрет уже надоели, этот салат станет отличной альтернативой. Он готовится за считаные минуты, выглядит ярко и при этом не перегружает организм. Свёкла в сочетании с яйцом и сыром даёт мягкий, сбалансированный вкус, а свежая зелень делает салат по-настоящему лёгким и свежим — идеальный вариант после праздников или для спокойного ужина.

Ингредиенты: варёная свёкла — 2 шт., яйца вкрутую — 2 шт., сыр — 50 г, зелёный лук — по вкусу, укроп — небольшой пучок, чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу, майонез или сметана — для заправки.

Приготовление: свёклу, яйца и сыр натирают на крупной тёрке. Зелёный лук мелко нарезают, укроп измельчают ножом. Чеснок пропускают через пресс или натирают на мелкой тёрке. Все ингредиенты соединяют в миске, солят по вкусу и заправляют майонезом или сметаной. Салат хорошо перемешивают и сразу подают. В итоге получается простой, сочный и очень комфортный салат — без лишней тяжести, но с насыщенным вкусом, который отлично вписывается в повседневное меню.

Ранее мы делились рецептом, когда тонны салатов и майонеза надоели. Уютные фаршированные ракушки.

Проверено редакцией
