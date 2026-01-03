Готовлю имбирные пряники по старинному рецепту — с добавлением ржаной муки для идеального аромата и текстуры

Эти пряники остаются мягкими и пластичными даже через неделю после выпечки. Весь секрет — в правильном нагреве медовой массы и добавлении ржаной муки, которая задерживает влагу внутри.

В сотейнике соединяю 120 г меда, 50 г сахара и 70 г сливочного масла, нагреваю на среднем огне до полного растворения масла и хорошего прогрева массы. Добавляю 4 г соды, активно перемешиваю — масса сразу посветлеет и увеличится в объеме. Снимаю с огня и остужаю примерно до 60 °C, затем ввожу одно яйцо и тщательно перемешиваю до однородности.

Добавляю просеянные 350 г пшеничной и 50 г ржаной муки, 0,5 ч. л. молотого имбиря и 0,5 ч. л. корицы. Замешиваю пластичное, но не крутое тесто. Раскатываю его в пласт толщиной 0,5 см и убираю в холодильник на 30–40 минут для стабилизации. Охлажденное тесто вырезаю формочками, выкладываю на противень и выпекаю при 150–160 °C до румяного оттенка примерно 15–30 минут в зависимости от размера пряников.

