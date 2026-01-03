Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 10:33

Готовлю имбирные пряники по старинному рецепту — с добавлением ржаной муки для идеального аромата и текстуры

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти пряники остаются мягкими и пластичными даже через неделю после выпечки. Весь секрет — в правильном нагреве медовой массы и добавлении ржаной муки, которая задерживает влагу внутри.

В сотейнике соединяю 120 г меда, 50 г сахара и 70 г сливочного масла, нагреваю на среднем огне до полного растворения масла и хорошего прогрева массы. Добавляю 4 г соды, активно перемешиваю — масса сразу посветлеет и увеличится в объеме. Снимаю с огня и остужаю примерно до 60 °C, затем ввожу одно яйцо и тщательно перемешиваю до однородности.

Добавляю просеянные 350 г пшеничной и 50 г ржаной муки, 0,5 ч. л. молотого имбиря и 0,5 ч. л. корицы. Замешиваю пластичное, но не крутое тесто. Раскатываю его в пласт толщиной 0,5 см и убираю в холодильник на 30–40 минут для стабилизации. Охлажденное тесто вырезаю формочками, выкладываю на противень и выпекаю при 150–160 °C до румяного оттенка примерно 15–30 минут в зависимости от размера пряников.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
Читайте также
Самая нежная кутья: готовлю из круглого риса с миндалем и курагой. Тает во рту и нравится даже детям
Общество
Самая нежная кутья: готовлю из круглого риса с миндалем и курагой. Тает во рту и нравится даже детям
Готовлю том-ям с семгой и птитимом — азиатский суп с изюминкой, где пасту заменяет израильский кускус
Общество
Готовлю том-ям с семгой и птитимом — азиатский суп с изюминкой, где пасту заменяет израильский кускус
Полкило фарша и немного муки — готовлю кибинай по-литовски: хрустящие лепешки с сочным мясом
Общество
Полкило фарша и немного муки — готовлю кибинай по-литовски: хрустящие лепешки с сочным мясом
Эти эклеры с нежным творожным кремом стали моим коронным десертом — готовятся проще, чем кажется
Общество
Эти эклеры с нежным творожным кремом стали моим коронным десертом — готовятся проще, чем кажется
Волшебный напиток из клубники на самогоне — пошаговый рецепт
Семья и жизнь
Волшебный напиток из клубники на самогоне — пошаговый рецепт
еда
выпечка
рецепты
имбирные пряники
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США обвинили в ударе по газопроводу в Каракасе
Раскрыто гражданство пропавшей во время экстремального отдыха в Мурманске
МИД Венесуэлы: попытки США начать «колониальную войну» провалятся
Забудьте о похмелье: напиток, который запускает детокс за 10 минут
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 января: где сбои в России
Стало известно, как долго длилась атака на Каракас
США ударили по зданию парламента Венесуэлы
В США не могут установить местонахождение Мадуро после ударов
Режим тишины в новогодние праздники: что можно и нельзя в 2026 году
Неизвестный приставал к 15-летней девочке в российском городе
В Госдуме раскрыли, кто угрожает российским парламентским выборам
«Не создавала угроз»: в Совфеде осудили атаку США на Венесуэлу
ИГИЛ «отменил» приказ Трампа атаковать Венесуэлу
Пролет метеора в Турции над Аданой и Малатьей попал на видео
Что приготовить на завтрак? Еврейская закуска, которая взрывает вкус
Участвовавший в боях за Ленинград ветеран умер на 101-м году жизни
Американские чиновники подтвердили удары США по Венесуэле
Бастрыкин принял важное решение после нападений мигрантов в Новосибирске
«Жалил меня нещадно»: Кудрявцева подвела итоги 2025 года
Посольство США забило тревогу из-за событий в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют
Общество

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.