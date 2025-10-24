Муж хочет каждый день: горбуша в духовке с картошкой — суперблюдо

Муж хочет каждый день: горбуша в духовке с картошкой — суперблюдо

Муж хочет каждый день: горбуша в духовке с картошкой — суперблюдо

Готовим на ужин или обед запеченную горбушу. Картошка отлично подойдет в качестве гарнира! Что понадобится: тушка горбуши — 600 г, клубни картофеля — 800 г, лук — 200 г, соус майонезный — 90 г, соус соевый — 40 мл, зубчики чеснока — 3 шт., сок лимонный — 20 мл, специальная смесь: соль, перец, паприка.

Горбушу в духовке делаем так: очищенную рыбу обильно посыпаем специями, втираем их хорошенько в тушку, поливаем соком из цитруса и соевым соусом. Картошку превращаем в диски толщиной 3 миллиметра, а лук шинкуем кольцами.

На противень укладываем послойно картофель, луковую нарезку, рыбку. Смазываем все тщательно майонезно-чесночным соусом. Запекаем горбушу в духовке полчаса под фольгой при температуре 180 °C. Потом держим блюдо еще 15 минут без фольги и подаем к столу.

До этого NEWS.ru писал, как сделать самую вкусную курицу в духовке с картошкой.