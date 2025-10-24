Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 10:58

Муж хочет каждый день: горбуша в духовке с картошкой — суперблюдо

Муж хочет каждый день: горбуша в духовке с картошкой — суперблюдо Муж хочет каждый день: горбуша в духовке с картошкой — суперблюдо Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим на ужин или обед запеченную горбушу. Картошка отлично подойдет в качестве гарнира! Что понадобится: тушка горбуши — 600 г, клубни картофеля — 800 г, лук — 200 г, соус майонезный — 90 г, соус соевый — 40 мл, зубчики чеснока — 3 шт., сок лимонный — 20 мл, специальная смесь: соль, перец, паприка.

Горбушу в духовке делаем так: очищенную рыбу обильно посыпаем специями, втираем их хорошенько в тушку, поливаем соком из цитруса и соевым соусом. Картошку превращаем в диски толщиной 3 миллиметра, а лук шинкуем кольцами.

На противень укладываем послойно картофель, луковую нарезку, рыбку. Смазываем все тщательно майонезно-чесночным соусом. Запекаем горбушу в духовке полчаса под фольгой при температуре 180 °C. Потом держим блюдо еще 15 минут без фольги и подаем к столу.

До этого NEWS.ru писал, как сделать самую вкусную курицу в духовке с картошкой.

Читайте также
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 октября 2025 года
Семья и жизнь
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 октября 2025 года
Восполняем омега-3: рецепт сочной горбуши в духовке под сметанной шубой
Семья и жизнь
Восполняем омега-3: рецепт сочной горбуши в духовке под сметанной шубой
Осетинский цахараджын — яркий пирог в цветах заката! Готовьте на завтрак или перекус и сохраняйте рецепт
Общество
Осетинский цахараджын — яркий пирог в цветах заката! Готовьте на завтрак или перекус и сохраняйте рецепт
Варенье из брусники больше не готовлю! Моченая ягода куда вкуснее
Семья и жизнь
Варенье из брусники больше не готовлю! Моченая ягода куда вкуснее
Шарлотку больше не делаю. Вместо нее хорватский яблочный манник — нежное воздушное суфле с кусочками яблок
Общество
Шарлотку больше не делаю. Вместо нее хорватский яблочный манник — нежное воздушное суфле с кусочками яблок
общество
кулинария
рецепты
рыба
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прости, что мешала»: сын Дубцовой сменил фамилию
Мужчина погиб в ДТП по дороге на кладбище
Миронов призвал реформировать российскую систему здравоохранения
Эрдоган предложил Турцию для саммита России и США
СК квалифицировал атаку БПЛА в Красногорске как теракт
В российской армии появилась робототехническая платформа для БПЛА
Запеченная горбуша с ароматным луком: рецепт, который покорит всех
«Пользы для Запада нет»: раскрыта причина желания Европы разделить Украину
В Британии утешают Украину, что потеря Донбасса — не так уж и плохо
Словакия не собирается финансировать Украину
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 октября: где сбои в РФ
Министру обороны доложили о крупном успехе российской армии в ДНР
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
В США арестовали учительницу, четырежды совратившую школьника
Политолог оценил риски для мирных переговоров от новых санкций США
ВСУ расстреляли сослуживцев за отказ идти против армии России
ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за одного решения губернатора Балицкого
Строительный консалтинг: как избежать переделок и срывов сроков
Пассажирка воткнула нож в таксиста из-за 190 рублей
Муж хочет каждый день: горбуша в духовке с картошкой — суперблюдо
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.