Ужин без хлопот: рецепт курицы в духовке в медово-горчичном маринаде

Готовим вкусную курочку в духовке вместе с NEWS.ru. Ингредиенты: бедра или окорочка курицы — 6–7 шт. Для маринада: ваш любимый мед — 2,5 ст. л., горчичка — 2 ст. л., соевый соус — 3 ст. л., чесночные зубчики — 3 шт., сок лимона — 2 ст. л., немного паприки, немного тимьяна — на ваш экспертный поварской вкус.

Курица в духовке по этому рецепту готовится так: смешать все для маринада, залить им мясцо, забыть о блюде на 120 минут. Бережно с любовью выложить в форму, держать в духовом шкафу 35–40 минут при 200 °C. Пока курочка готовится, позаботьтесь о том, чтобы верхушка не засохла — полейте ее маринадом 2–3 раза. Румяная корочка не оставит вас равнодушными! Приятного вам ужина!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт советского «Наполеона».