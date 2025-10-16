Так больше не готовят: рецепт «Наполеона» из СССР — самый вкусный десерт

Готовим торт «Наполеон» по советскому стандарту. Что нужно для теста: маргарин сливочный — 400 г, мука пшеничная в/с — 800 г, яйца куриные категории С1 — 2 шт., вода питьевая охлажденная — 250 мл, уксус столовый 9% — 15 мл, соль — 3 г.

Муку смешиваем с мягким маргарином, добавляем воду, яйца, уксус и соль. Делим тесто на 12 шариков, охлаждаем и далее раскатываем пластами. Выпекаем их при 200 °C около 7 минут. Крем для «Наполеона» делают из молока 3,2% — 1500 мл, трех куриных яиц, 400 г сахара-песка, 150 г муки, 300 г сливочного масла и 1 г ванилина. Смешиваем ингредиенты, варим до загустения и добавляем масло в конце.

Потом по рецепту «Наполеона» коржи промазываем кремом, посыпаем крошкой из обрезков. Пусть торт охладится в холодильнике, оставьте его там на 8 часов.

