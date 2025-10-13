Самый вкусный завтрак из СССР: блины на кефире — очень простой рецепт

Готовим пышные кефирные блины в традициях советской кухни! Что понадобится: кефир — 500 мл, яйца — 2 шт., пшеничная мука – 300 г, сахарный песок — 25 г, немного соли — 4 г, пищевая сода — 5 г, масло растительное — 30 мл.

Пышные блины на кефире делаются так: делаем яичную основу, не обходимся без незаменимых сахара и соли, добавляем кефир, муку без комочков. Далее вводим соду (не гасим), хорошенько перемешиваем. Потом добавляем масло. На сковородку также наливаем масло, чтобы блинчики не подгорали. Жарим до золотистого цвета с каждой стороны. И все! Радуйте себя и близких отличным завтраком или перекусом.

