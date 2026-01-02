Новый год — 2026
Печенка, морковь и плавленый сыр! Готовлю рулет «Серый граф» — бюджетная закуска для рождественского стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рулет — находка для праздника, когда хочется накрыть богатый стол без удара по бюджету. Нежная печеночная основа, сладковатая начинка из моркови и лука, а внутри — тающий плавленый сыр. Нарезанный тонкими ломтиками, он выглядит как дорогая мясная нарезка, а стоит копейки.

Говяжью печень (700 г) хорошо промываю, очищаю от пленок и крупных протоков. Прокручиваю ее через мясорубку с мелкой решеткой два раза или измельчаю в мощном блендере до состояния очень гладкого паштета. Лук (1 шт.) и морковь (1 шт.) очищаю, мелко нарезаю и пассерую на растительном масле до мягкости. Овощную зажарку также пропускаю через мясорубку или измельчаю блендером до однородности. В глубокой миске соединяю измельченную печень, овощную массу и плавленый сыр (380 г, лучше в брикетах типа «Дружба»). Добавляю соль и черный перец по вкусу. Тщательно вымешиваю массу руками или ложкой до полной однородности — она будет липкой и пластичной. На пищевую пленку выкладываю печеночную массу и формирую из нее плотный, тугой рулет-колбаску диаметром 8–10 см, плотно заворачивая в несколько слоев пленки и закручивая концы, как у конфеты. Аккуратно, чтобы не порвать пленку, перекладываю рулет в кастрюлю с кипящей водой. Убавляю огонь до слабого кипения и варю рулет 1,5 часа. Затем вынимаю, даю остыть прямо в пленке, а потом убираю в холодильник на несколько часов или на ночь. Перед подачей снимаю пленку и нарезаю рулет острым ножом на тонкие ломтики. Подаю как холодную закуску.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

