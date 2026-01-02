Новый год — 2026
Перец, творожный сыр и орехи! Готовлю рулетики-трубочки за 20 минут — самая простая и эффектная закуска

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта закуска — доказательство того, что гениальное всегда просто. Запеченный перец рамиро становится нежным и податливым, превращаясь в идеальную съедобную «скатерть» для ароматной начинки. Всего четыре шага — и на столе яркие сочные рулетики, которые тают во рту.

Перец рамиро (4 шт.) мою, обсушиваю и выкладываю на противень, застеленный пергаментом. Запекаю в разогретой до 200 °C духовке около 20–25 минут, пока кожица не почернеет и не пузырится. Достаю противень, сразу перекладываю горячие перцы в миску и накрываю ее тарелкой или пищевой пленкой на 10–15 минут — так они пропариваются, и кожица снимается легче. Пока перцы остывают, готовлю начинку: в миске смешиваю творожный сыр (140 г), мелко рубленную свежую зелень (укроп, петрушка), чеснок (2 зубчика), пропущенный через пресс, и мелко порубленные грецкие орехи (2–3 ст. л.). Тщательно перемешиваю. С остывших перцев аккуратно снимаю кожицу (она должна отходить легко). Затем разрезаю каждый перец вдоль, вычищаю семена и плодоножку. Получаю длинные мягкие полоски перца. Каждую полоску смазываю равномерным слоем приготовленной сырно-ореховой начинки. Аккуратно, но плотно скручиваю полоску в рулетик, начиная с более широкого края. Готовые рулетики выкладываю на тарелку швом вниз. По желанию украшаю целым орешком или веточкой зелени. Можно подавать сразу, но если дать постоять 20–30 минут в холодильнике, начинка чуть затвердеет и рулетики будет удобнее резать на порционные кусочки.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
закуски
рецепты
перцы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
