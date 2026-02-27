Мини-пицца из лаваша за 10 минут — быстрый перекус без возни с тестом

Не обязательно тратить время на дрожжевое тесто, чтобы насладиться пиццей. Мы покажем, как приготовить маленький кулинарный шедевр из лаваша всего за 10 минут. Быстро, просто и с натуральными ингредиентами — идеально для перекуса или лёгкого ужина.

Ингредиенты:

Тонкий лаваш — 1 шт.

Твердый сыр — 50 г

Колбаса — 50 г

Болгарский перец — ½ шт.

Томаты — 1 шт.

Майонез — 1 ст. л.

Кетчуп — 1 ст. л.

Приготовление

Начните с подготовки лаваша: вырежьте круг по размеру противня и смажьте майонезом с кетчупом. Натертый твердый сыр, колбасу, томат и сладкий перец нарежьте тонкими ломтиками или брусочками. Разложите начинку равномерно на лаваше и присыпьте сверху сырной стружкой. Запекайте в духовке при 190° около 10 минут. Мини-пицца готова — аккуратно переложите на блюдо и подавайте к столу. Лаваш хрустящий, сыр расплавленный, а вкус ничем не уступает классической пицце.

