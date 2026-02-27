Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 09:00

Мини-пицца из лаваша за 10 минут — быстрый перекус без возни с тестом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Не обязательно тратить время на дрожжевое тесто, чтобы насладиться пиццей. Мы покажем, как приготовить маленький кулинарный шедевр из лаваша всего за 10 минут. Быстро, просто и с натуральными ингредиентами — идеально для перекуса или лёгкого ужина.

Ингредиенты:

  • Тонкий лаваш — 1 шт.
  • Твердый сыр — 50 г
  • Колбаса — 50 г
  • Болгарский перец — ½ шт.
  • Томаты — 1 шт.
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Кетчуп — 1 ст. л.

Приготовление

Начните с подготовки лаваша: вырежьте круг по размеру противня и смажьте майонезом с кетчупом. Натертый твердый сыр, колбасу, томат и сладкий перец нарежьте тонкими ломтиками или брусочками. Разложите начинку равномерно на лаваше и присыпьте сверху сырной стружкой. Запекайте в духовке при 190° около 10 минут. Мини-пицца готова — аккуратно переложите на блюдо и подавайте к столу. Лаваш хрустящий, сыр расплавленный, а вкус ничем не уступает классической пицце.

Ранее сообщалось, что многие отказываются готовить речную рыбу из-за мелких костей и риска пересушить мясо. Но есть простой способ, который решает сразу обе проблемы. Обычные надрезы перед жаркой делают рыбу намного удобнее при употреблении в пищу и вкуснее.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росатоме рассказали о важных изменениях вблизи ЗАЭС
Знаменитого украинского чемпиона по шашкам мобилизовали в мясной полк ВСУ
Зампреда «Газпром нефти» Джалябова этапировали в Москву
В Воронеже решили судьбу трех молодых людей по делу о диверсии на ж/д путях
Смоленский суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого в пропаже девочки
Терапевт развеяла главный и самый опасный миф о пиве
Выяснилась причина бума нелегальных домов престарелых
Путин принял новое решение по малому бизнесу в России
Путин поручил включить сервисы мониторинга глюкозы в белые списки
Путин дал важное поручение по тепловым сетям в России
Россиянина задержали за помощь ВСУ в нанесении ударов по военным объектам
В РФ выпустили первый учебник по беспилотникам для учеников 10-11 классов
В России могут начать продавать еще один тип товаров через «Почту России»
Появились подробности о состоянии найденной девочки из Смоленска
«У меня нет времени»: Зеленский сделал неожиданное признание
«Арестовали подельника»: экс-премьер о шатком положении Зеленского
Дмитриев назвал кринжовым сарказм французских чиновников
Калюжный вернулся в армию после выхода в свет
Власти ЛНР рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ
Россиян предупредили об отказах во въезде в одну страну ЕС даже с визой
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.