Случайно смешал морковь с тахини и восточными специями — теперь не покупаю хумус вообще. Эта намазка в 100 раз интереснее!

Случайно смешал морковь с тахини и восточными специями — теперь не покупаю хумус вообще. Эта намазка в 100 раз интереснее!

Главное в этой намазке — не ошибиться с консистенцией. Я добавляю бульон постепенно, чтобы масса была нежной, но не жидкой. Запеченная морковь сама по себе дает сладость, а лук и чеснок, обжаренные до золотистости, добавляют глубину. Тахини все это связывает, превращая в шелковистый, бархатистый крем. Идеально ложится на тост и просто тает во рту.

300-320 г моркови чищу и нарезаю крупными кусками. Запекаю в духовке при 200°C до мягкости (минут 25-30) или готовлю на пару. 100 г лука и 3-5 зубчиков чеснока мелко рублю. На сковороде разогреваю 2 чайные ложки масла авокадо или гхи, обжариваю лук с чесноком до прозрачности. В ступке или на сухой сковороде слегка прогреваю по щепотке семян кориандра, фенхеля, тмина (примерно по 1/5 чайной ложки), чтобы раскрыть аромат. Запеченную морковь, обжаренный лук с чесноком и специи перекладываю в блендер. Добавляю 25 г кунжутной пасты (тахини), 1-2 чайные ложки лимонного сока, щепотку молотого имбиря, немного корицы, красного перца и соль по вкусу. Вливаю 100-120 мл овощного бульона и пробиваю все до состояния гладкого, кремового паштета. Если масса слишком густая, добавляю еще бульона. Пробую и корректирую соль и специи. Перекладываю в банку и убираю в холодильник минимум на час, чтобы вкусы соединились. Подаю охлажденным с хлебом, гренками или свежими овощами.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.