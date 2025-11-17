Проверенный рецепт щей — делаем из кислой капусты и наслаждаемся

Семья и жизнь

Проверенный рецепт щей — делаем из кислой капусты и наслаждаемся

Проверенный рецепт щей — делаем из кислой капусты и наслаждаемся

Готовим щи, от которых душа запоет! Залог успеха — правильный бульон. Берем 500 граммов мяса на косточке, заливаем холодной водой и варим полтора часа, снимая пенку.

Достаем мясо, а в ароматный бульон отправляем нарезанную картошку. 300 граммов кислой капусты промываем, тушим с двумя ложками томатной пасты минут 20. Далее по рецепту щей отдельно пассеруем луковицу с морковкой до золотистости.

Соединяем все компоненты в бульоне, добавляем лаврушку и перец горошком. Варим щи из кислой капусты еще 15 минут и выключаем — пусть настаивается под крышкой полчаса.

Разливаем по тарелкам, добавляем ложку сметаны и посыпаем рубленой зеленью. С черным хлебом и соленым огурчиком — это просто сказка!

Ранее NEWS.ru писал, как сделать шурпу из говядины.