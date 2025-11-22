Ледяной дождь не дал сесть самолетам в аэропорту одного города России

Ледяной дождь не дал сесть самолетам в аэропорту одного города России Несколько самолетов не смогли сесть в Кольцово из-за непогоды

Несколько воздушных судов не смогут приземлиться в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сложных метеоусловий, сообщили представители аэропорта в своем Telegram-канале. Над территорией гавани прошли осадки в виде снега и ледяного дождя, что вынудило экипажи выбрать запасные аэродромы.

Экипажи нескольких самолетов, направлявшихся в Кольцово, приняли решение переждать непогоду на запасных аэродромах. Просим пассажиров следить за расписанием и статусом рейсов по онлайн-табло, — говорится в сообщении.

Ранее самолет авиакомпании Air Serbia с артистами Иваном Ургантом и Александром Гудковым на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту Мюнхена. Авиалайнер Airbus A319, следовавший по маршруту Лондон — Белград, изменил курс после активации датчика задымления в пилотской кабине спустя два часа с момента взлета.

Кроме того, пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о временном ограничении работы аэропортов Тамбова (Донское) и Пензы. По его словам, данные воздушные гавани приостановили прием и отправку воздушных судов.