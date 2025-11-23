«Почти уверен»: депутат Рады рассказал, уволит ли Зеленский Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли уволит главу своего офиса Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова, заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин. В интервью «Украинской правде» парламентарий призвал главу государства публично признать свою ответственность, чтобы выйти из политического кризиса.

Наверное, есть смысл, это в пределах его (Зеленского — NEWS.ru) полномочий, сменить руководителя своего офиса и секретаря СНБО, но я почти уверен, что он этого не сделает, — сказал он.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru предположил, что скорое предъявление обвинений Умерову в хищении государственных средств и выводе денег в страны Персидского залива со стороны НАБУ маловероятно. Он также отметил, что нардеп Алексей Гончаренко, который сообщил эту информацию, мог просто попытаться привлечь к себе внимание подобными заявлениями.

До этого Зеленский утвердил состав делегации и директивы для переговоров по новому плану США касательно урегулирования украинского конфликта. Согласно указу, на переговоры отправятся Ермак и руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.