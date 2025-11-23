Экс-нардеп ответил, предъявит ли в ближайшие дни НАБУ обвинения Умерову

Скорое предъявление обвинений секретарю СНБО Рустему Умерову в хищении государственных средств и выводе денег в страны Персидского залива со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины маловероятно, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он также отметил, что депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, который сообщил эту информацию, мог просто попытаться привлечь к себе внимание подобными заявлениями.

Гончаренко — одиозный депутат, который не прочь хайпануть. Я не знаю, есть ли у него достоверная информация по этому поводу или нет. Я просто не вижу логики в том, чтобы сейчас именно в такой момент предъявлять обвинения одному из членов переговорной делегации [в Швейцарии]. Если мы исходим из того, что этот процесс курируют американцы, они заинтересованы в переговорах. Я не думаю, что так это будет. Если будет, тогда можно будет делать какие-то определенные выводы в отношении состава делегации. Я пока не берусь утверждать, что на самом деле это так. То, что Умеров фигурант этого скандала, у меня в этом сомнений нет, — высказался Килинкаров.

Ранее нардеп сообщил, что НАБУ скучало по секретарю СНБО. Таким образом он отреагировал на прибытие бывшего министра обороны в страну после слухов об отказе возвращаться из заграничной командировки.