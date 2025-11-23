Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 12:37

НАБУ подготовило обвинение против Умерова

Депутат Рады Гончаренко: на Умерова завели дело о хищении госсредств

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press
Национальное антикоррупционное бюро Украины подготовило обвинение против секретаря СНБО Рустема Умерова в хищении государственных средств и выводе денег в страны Персидского залива, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Он намекнул на наличие компрометирующих записей с «кличкой» высокопоставленного чиновника.

Его обвиняют в хищении государственных средств. Кроме того, на Рустема Умерова записана часть «общака», которую вывели в страны Персидского залива. Не буду называть «кличку» Умерова на записях. Сами догадаетесь, — написал он.

Ранее нардеп сообщил, что НАБУ скучало по секретарю СНБО. Таким образом он отреагировал на прибытие бывшего министра обороны в страну после слухов об отказе возвращаться из заграничной командировки.

Тем временем на Западе сообщили, что Умеров во время встречи с американскими чиновниками во Флориде допустил готовность украинского президента Владимира Зеленского пойти на территориальный компромисс — уступить часть Донбасса в обмен на мирное соглашение.

