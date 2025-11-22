Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 14:08

Зеленский утвердил состав делегации Украины для переговоров по плану США

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации и директивы для переговоров по новому плану США касательно урегулирования конфликта, говорится в Telegram-канале офиса главы государства. Согласно указу, на переговоры отправятся руководитель офиса президента Андрей Ермак и глава ГУР Кирилл Буданов.

Президент Украины утвердил состав делегации и директивы для соответствующих переговоров. Рассчитываем на конструктивную работу и готовы работать максимально быстро, чтобы добиться реального мира, — отметили в офисе.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил мнение, что сторонники продолжения боевых действий на Украине активно пытаются воспрепятствовать достижению прочного мира, оказывая давление на президента США Дональда Трампа. По его словам, особенно активны в этом отношении определенные круги на Западе.

До этого Рябков заявил, что вопрос о проведении встречи президентов России и США в ближайшее время стоит на повестке. Он подчеркнул, что «ничего нельзя исключать». В то же время стало известно, что новым американским спецпредставителем по мирным переговорам назначили министра армии Дэниела Дрисколла. По некоторым данным, он является другом и одноклассником вице-президента США Джей Ди Вэнса.

