В МИД России раскрыли, кто давит на Трампа для срыва усилий по Украине

Сторонники продолжения боевых действий на Украине активно пытаются воспрепятствовать достижению прочного мира, оказывая давление на президента США Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». По его словам, особенно активны в этом отношении определенные круги в западноевропейских столицах.

С целью воздействия на администрацию Трампа, чтобы не допустить искомого ею, мы из этого исходим, устойчивого долгосрочного решения данного кризиса, в том числе включающего и обращения к его первопричинам, — говорится в сообщении.

Ранее Рябков заявил, что власти США нацелены на поиск постоянного решения украинского кризиса. По его информации, американская сторона готова рассматривать темы сдерживания расширения Североатлантического альянса и обеспечения прав русскоязычных граждан на Украине.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел России подтвердил, что возможная новая встреча президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома является актуальной темой для обсуждения. Данный комментарий был дан в ответ на вопрос о скором проведении российско-американского саммита.