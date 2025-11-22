Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 14:06

В МИД России раскрыли, кто давит на Трампа для срыва усилий по Украине

Рябков: сторонники противостояния на Украине оказывают давление на Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сторонники продолжения боевых действий на Украине активно пытаются воспрепятствовать достижению прочного мира, оказывая давление на президента США Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». По его словам, особенно активны в этом отношении определенные круги в западноевропейских столицах.

С целью воздействия на администрацию Трампа, чтобы не допустить искомого ею, мы из этого исходим, устойчивого долгосрочного решения данного кризиса, в том числе включающего и обращения к его первопричинам, — говорится в сообщении.

Ранее Рябков заявил, что власти США нацелены на поиск постоянного решения украинского кризиса. По его информации, американская сторона готова рассматривать темы сдерживания расширения Североатлантического альянса и обеспечения прав русскоязычных граждан на Украине.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел России подтвердил, что возможная новая встреча президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома является актуальной темой для обсуждения. Данный комментарий был дан в ответ на вопрос о скором проведении российско-американского саммита.

Украина
США
Дональд Трамп
Сергей Рябков
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, можно ли доказать факт русофобии на итальянском лайнере
Писатель Олег Рой одной фразой оценил состояние покинувшей РФ Пугачевой
Страшная авария чуть не унесла жизни нескольких детей
Рогов заявил, что ВСУ блокируют бойцам возможность сдаться в плен ВС РФ
«Толкает к коллапсу»: Орешкин назвал причину краха экономики стран G7
На Западе заговорили о тупиковом положении Украины в переговорах
У бывшего мужа Началовой выявили тяжелое заболевание
В США раскрыли, почему Зеленский разрешил молодым украинцам уехать
«Жертв больше». Новое имя появилось в списке богородского маньяка, детали
Найдено решение с водой в Донбассе? Что придумали ученые, переброска рек
Приставы взялись за «двойника» Пугачевой, задолжавшего огромную сумму
Папахи Хабиба Нурмагомедова продадут в Telegram
Раскрыты истинные мотивы ЕС о срыве подписания Украиной мирного плана США
Медведев обратился к «кровавому киевскому клоуну» с одним предложением
Главу ЮАР смутили на саммите G20
«Лучше Миндич»: Медведев высмеял главу делегации Украины для диалога с США
Роскачество рассказало о незаконной разнице оплаты труда мужчин и женщин
ChatGPT понадобились паспорта пользователей
Праздничный салат с клюквой и семечками — легкое и сытное блюдо, которое заменит на столе привычный оливье
Убийца военкора Татарского не стала обжаловать приговор в Верховном суде
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.