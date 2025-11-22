Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 13:50

В МИД России назвали важные темы по Украине, которые готовы обсуждать США

Рябков: США не избегают тем о расширении НАТО и защите русскоязычных на Украине

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Администрация американского президента Дональда Трампа стремится найти долгосрочное урегулирование украинского кризиса, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии журналу «Международная жизнь». По его словам, Вашингтон не отказывается обсуждать вопросы, связанные с ограничением расширения НАТО и защитой русскоязычного населения на Украине.

Важно, что администрация Трампа не отказывается от рассмотрения этих важнейших вопросов, в отличие от очень многих в Европе, которые просто в своем ослеплении антироссийском перечеркивают этот подход и отрицают очевидные вещи, — сказал замглавы МИД России.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе предварительных консультаций по украинскому урегулированию американская сторона просила Москву проявить гибкость. Российский лидер отметил, что Вашингтон призывал пойти на некоторые уступки в рамках этого диалога.

Также он заявил, что диалог с Соединенными Штатами о мирных предложениях Трампа по Украине велся до встречи на Аляске. Путин уточнил, что эти контакты не были секретными, хотя и не получали широкого публичного освещения.

США
Украина
Россия
МИД РФ
НАТО
Сергей Рябков
