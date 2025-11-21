Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 20:44

Путин рассказал о просьбе США в отношении Украины

Путин: США просили РФ проявить гибкость в украинском урегулировании

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
США в ходе предварительного обсуждения украинского урегулирования просили Россию проявить гибкость, рассказал президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. По его словам, в Вашингтоне уговаривали Москву пойти на «определенные компромиссы».

В ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость, — поделился президент.

По его словам, это было основной целью встречи двух лидеров в Анкоридже.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что новый американский план по урегулированию украинского кризиса включает несколько ключевых положений. Так документ предусматривает международное признание Крыма и территорий Донбасса в качестве части России. Также упоминалось, что план содержит положения о придании русскому языку статуса государственного на Украине и о легализации Украинской православной церкви.

