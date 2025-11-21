Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 20:39

«Не секрет»: Путин рассказал об обсуждении плана по Украине с США

Путин: Россия и США обсуждали мирный план по Украине до саммита на Аляске

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Россия и США вели переговоры о мирных инициативах американского лидера Дональда Трампа по Украине до саммита на Аляске, сообщил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Он отметил, что данная тема публично почти не обсуждалась, но не являлась секретом.

Мы это публично почти не обсуждали, только в самых общих чертах, но это никакой не секрет: мирный план президента Трампа по урегулированию на Украине обсуждался до встречи на Аляске, — сказал Путин.

Ранее американские чиновники заявили, что администрация Трампа намерена достичь подписания мирного договора между Россией и Украиной до конца года. Они отметили, что в последние недели возобновление этих переговоров стало приоритетной задачей для Белого дома. Такая активизация произошла после успешного соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что США не вели с Россией предметных переговоров относительно своего проекта урегулирования на Украине. Он добавил, что в данном плане Москва усматривает некоторые новые элементы.

