21 ноября 2025 в 17:47

В США назвали желанный срок заключения сделки между Россией и Украиной

CNN: США хотят добиться мирного соглашения между РФ и Украиной до конца года

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассчитывает добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до конца года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников. Они отметили, что в последние недели возобновление переговоров стало приоритетной целью для хозяина Белого дома. Это произошло после согласования сделки по прекращению огня в секторе Газа.

Некоторые американские чиновники говорят, что администрация хочет, чтобы Россия и Украина согласовали сделку к концу этого года, — говорится в материале.

Ранее появилась информация, что США распределили переговорные роли между спецпосланником Стивом Уиткоффом и министром армии Дэниелом Дрисколлом в диалоге с Украиной. Вашингтон применяет тактику «плохого и хорошего полицейского».

Вместе с этим новый план Трампа по урегулированию украинского конфликта вызвал недовольство Германии. В связи с этим Берлин готовит дипломатический ответ, а также начинает предпринимать меры, чтобы не допустить его реализации.

