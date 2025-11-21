Раскрыта стратегия США в диалоге с Киевом по мирному плану WP: США используют тактику хорошего и плохого полицейского в диалоге с Киевом

США распределили переговорные роли между спецпосланником Стивом Уиткоффом и министром армии Дэниелом Дрисколлом в диалоге с Украиной, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники. Вашингтон применяет тактику «плохого и хорошего полицейского».

США, судя по всему, разделили команды между Уиткоффом и Дрисколлом, чтобы сыграть в хорошего и плохого полицейского — один давит, другой пытается сказать: давайте работать вместе, чтобы изменить [план], — говорится в публикации.

Как сообщает газета, президент Украины Владимир Зеленский выразил желание скорректировать определенные элементы американского мирного плана. Команда Дрисколла, по данным WP, готова рассмотреть такие предложения, однако Киев пока не сформировал окончательный перечень изменений, которые хотел бы внести.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты пригрозили Украине полной остановкой военной помощи, а также прекращением обмена разведывательными данными. По его информации, Вашингтон примет такие меры, если Киев не подпишет американский план по урегулированию конфликта до 27 ноября. Аналитики констатировали, что Вашингтон оказывает на Киев куда более серьезное давление, чем прежде.