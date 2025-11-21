США выдвинули Украине жесткий ультиматум по мирному плану Reuters: США угрожают Украине прекращением помощи при отказе от мирного плана

Соединенные Штаты пригрозили Украине полной остановкой военной помощи, а также прекращением обмена разведывательными данными, сообщает агентство Reuters. По его информации, Вашингтон примет такие меры, если Киев не подпишет американский план по урегулированию конфликта до 27 ноября. Аналитики констатировали, что Вашингтон оказывает на Киев куда более серьезное давление, чем прежде.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский созвонился с лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Главной темой переговоров стал новый план США по урегулированию конфликта.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, США предметно не обсуждали с Россией свой план по украинскому урегулированию. При этом Москва видит в нем «какие-то новации».

Представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что Москва отреагирует на мирный план США после того, как получит официальную информацию. По ее словам, комментировать противоречивые утечки — это неблагодарное занятие.