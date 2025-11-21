Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 14:47

В Кремле ответили, обсуждался ли мирный план США с Москвой

Песков: США не обсуждали с Россией новый мирный план

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

США предметно не обсуждали с Россией свой план по украинскому урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, переданным ТАСС, Москва видит в нем «какие-то новации».

Нет, официально мы ничего не получали. Мы видим какие-то новации. Но официально мы ничего не получали. И предметного обсуждения этих пунктов не было, — заявил он.

Ранее зарубежные СМИ сообщили детали нового американского плана по решению кризиса на Украине. Согласно опубликованной информации, в рамках инициативы предполагается международное признание Крыма и Донбасса как части России. Также план включает предоставление русскому языку на Украине статуса государственного, легализацию Украинской православной церкви, сокращение американской военной помощи Киеву и уменьшение численности вооруженных сил Украины вдвое.

Позже источник в администрации Соединенных Штатов сообщил о внесении Киевом корректировок в один из пунктов плана урегулирования. Изменения затронули положение о проведении проверки на наличие коррупционных схем.

Россия
Дмитрий Песков
США
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финконсультант дал советы, как сэкономить на покупке рыбы
В ИЗМИРАН рассказали, окажет ли протуберанец воздействие на Землю
«Петербург — идеальное место»: ММФ БРИКС предложили «приземлить» в России
«Настоятельно призываем»: Венгрия попросила Европу не саботировать план США
Мужчина обнаружил утраченную гравюру Рембрандта в необычном месте
Названы страны, в сотрудничестве с которыми заинтересован Казахстан
Хабиб сделал Дурову неожиданное предложение
В Росрыболовстве предупредили о поддельной китайской икре
Бизнесмен сядет в тюрьму за мошенничество на 62 млн рублей
Пассажирка умерла после падения в трамвае
В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет
Топ-5 тенденций в домашнем текстиле сезона
Российская армия может обзавестись плавучими «Искандерами»
В России построят город будущего с зеленой энергетикой
Поймали случайно? Как взяли «богородского маньяка», сколько жертв
Врач рассказал, какая поза во время сна может приводить к морщинам на лице
У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе
«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России
Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью
В Госдуме заговорили о Нюрнбергском процессе после новых угроз Британии
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.