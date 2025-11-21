В Кремле ответили, обсуждался ли мирный план США с Москвой

США предметно не обсуждали с Россией свой план по украинскому урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, переданным ТАСС, Москва видит в нем «какие-то новации».

Нет, официально мы ничего не получали. Мы видим какие-то новации. Но официально мы ничего не получали. И предметного обсуждения этих пунктов не было, — заявил он.

Ранее зарубежные СМИ сообщили детали нового американского плана по решению кризиса на Украине. Согласно опубликованной информации, в рамках инициативы предполагается международное признание Крыма и Донбасса как части России. Также план включает предоставление русскому языку на Украине статуса государственного, легализацию Украинской православной церкви, сокращение американской военной помощи Киеву и уменьшение численности вооруженных сил Украины вдвое.

Позже источник в администрации Соединенных Штатов сообщил о внесении Киевом корректировок в один из пунктов плана урегулирования. Изменения затронули положение о проведении проверки на наличие коррупционных схем.