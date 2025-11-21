Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 14:47

В МИД РФ отреагировали на утечки о мирном плане Трампа по Украине

Захарова: Россия отреагирует на план Трампа после получения официальных сведений

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия отреагирует на мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине после того, как получит официальную информацию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, комментировать противоречивые утечки — это неблагодарное занятие, передает ТАСС.

Комментировать утечки, которые сами по себе противоречивы, содержат какие-то взаимоисключающие вещи порой, я думаю, что дело неблагодарное. Будет какая-то официальная информация, будут переданные по соответствующим каналам материалы, — конечно, мы всегда открыты к работе, — отметила Захарова.

До этого сообщалось, что во время переговоров с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом президент Украины Владимир Зеленский занял более уступчивую позицию по переговорам, подчеркнув, что главная задача — совместными усилиями сделать мир возможным. Дрисколл отметил, что если некоторые части плана не устраивают стороны, то будет предпринята попытка найти компромисс.

США рассчитывают, что Зеленский согласует их мирный план ко Дню благодарения, 27 ноября. По замыслу Вашингтона, документ должны представить Москве в конце месяца.

