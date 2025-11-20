Зеленский согласился рассмотреть план Трампа по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил министру армии США Дэну Дрисколлу, что он готов работать с администрацией президента Дональда Трампа над новым планом установления мира на Украине, сообщили Axios официальные лица в Киеве и Вашингтоне. В публикации также говорится, что администрация Трампа заверила Украину и ЕС, что их позиции будут учтены.

Как сообщается, во время переговоров с Дрисколлом Зеленский проявил уступчивую позицию, подчеркнув, что цель — совместными усилиями сделать мир возможным. Американский чиновник заявил, что, «если людям не нравятся определенные части плана, мы попытаемся найти компромисс». Издание уточняет, что план действительно включает ограничение численности и возможностей ВСУ.

Ранее в офисе Зеленского уточнили, что Киев и Вашингтон договорились доработать предложенный план так, чтобы он мог привести к приемлемому завершению конфликта. В ближайшие дни украинский лидер намерен обсудить с Трампом возможные дипломатические шаги и ключевые условия, которые должны обеспечить выход к миру.