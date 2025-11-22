Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 13:21

«На повестке»: в МИД РФ оценили вероятность скорой встречи Путина и Трампа

Замглавы МИД РФ Рябков: вопрос о новой встрече Путина и Трампа стоит на повестке

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press
Вопрос о проведении очередной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стоит на повестке, заявил в интервью журналу «Международная жизнь» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Так он ответил на вопрос, может ли российско-американский саммит пройти в скором времени.

Я бы ничего не исключал. Вопрос о проведении следующего контакта лидеров стоит на повестке дня. Мы видим, что поиски пути вперед продолжаются, — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что новым спецпредставителем США по мирным переговорам по Украине назначили министра американской армии Дэниела Дрисколла. По данным источника, он является другом и одноклассником вице-президента страны Джей Ди Вэнса.

До этого Трамп выразил мнение, что Путин обладает всеми преимуществами перед возможными мирными переговорами по Украине. В то же время политик напомнил о своем предупреждении президенту Украины Владимиру Зеленскому об отсутствии у Киева «козырей» в конфликте. Такая оценка была дана хозяином Белого дома в контексте обсуждения нового мирного плана, предложенного Вашингтоном.

Дональд Трамп
Владимир Путин
переговоры
Сергей Рябков
