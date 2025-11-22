«На повестке»: в МИД РФ оценили вероятность скорой встречи Путина и Трампа

Вопрос о проведении очередной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стоит на повестке, заявил в интервью журналу «Международная жизнь» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Так он ответил на вопрос, может ли российско-американский саммит пройти в скором времени.
Я бы ничего не исключал. Вопрос о проведении следующего контакта лидеров стоит на повестке дня. Мы видим, что поиски пути вперед продолжаются, — подчеркнул дипломат.
Ранее сообщалось, что новым спецпредставителем США по мирным переговорам по Украине назначили министра американской армии Дэниела Дрисколла. По данным источника, он является другом и одноклассником вице-президента страны Джей Ди Вэнса.
До этого Трамп выразил мнение, что Путин обладает всеми преимуществами перед возможными мирными переговорами по Украине. В то же время политик напомнил о своем предупреждении президенту Украины Владимиру Зеленскому об отсутствии у Киева «козырей» в конфликте. Такая оценка была дана хозяином Белого дома в контексте обсуждения нового мирного плана, предложенного Вашингтоном.