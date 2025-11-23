В Женеве стартовали переговоры по мирному плану Трампа Ермак сообщил о начале переговоров в Женеве по мирному плану Трампа

В Женеве стартовали переговоры по мирному плану американского лидера Дональда Трампа, сообщил в Telegram-канале руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Он же возглавляет украинскую делегацию. По словам Ермака, прошла первая встреча с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии.

Провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии. Следующая встреча — с делегацией США. Настроены очень конструктивно. В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в разных форматах. Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины, — написал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса с участием представителей США, Украины и европейских государств состоятся 23 ноября в Женеве. Однако, по его словам, мирная инициатива администрации Трампа нуждается в дополнительной проработке.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации и директивы для переговоров по новому плану США. В документе прописано, что на переговоры поедут руководитель офиса президента Андрей Ермак и глава ГУР Кирилл Буданов.