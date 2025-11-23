Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 14:44

В Женеве стартовали переговоры по мирному плану Трампа

Ермак сообщил о начале переговоров в Женеве по мирному плану Трампа

Здание постоянного представительства США в Женеве Здание постоянного представительства США в Женеве Фото: Martial Trezzini/AP/TASS
Читайте нас в Дзен

В Женеве стартовали переговоры по мирному плану американского лидера Дональда Трампа, сообщил в Telegram-канале руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Он же возглавляет украинскую делегацию. По словам Ермака, прошла первая встреча с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии.

Провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии. Следующая встреча — с делегацией США. Настроены очень конструктивно. В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в разных форматах. Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины, — написал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса с участием представителей США, Украины и европейских государств состоятся 23 ноября в Женеве. Однако, по его словам, мирная инициатива администрации Трампа нуждается в дополнительной проработке.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации и директивы для переговоров по новому плану США. В документе прописано, что на переговоры поедут руководитель офиса президента Андрей Ермак и глава ГУР Кирилл Буданов.

переговоры
Андрей Ермак
Украина
Женева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили о погодной опасности
На Западе узнали о планах США провести переговоры с Россией
В Одессе исчез полигон, ВСУ бросают своих: новости СВО на вечер 23 ноября
США помогут Украине построить «стену безопасности» на линии соприкосновения
В ДТП на трассе «Сибирь» погибли трое детей
Малыш оказался в отделении гнойной хирургии после частного детсада
Россиянка летела домой под капельницей после азиатского «Макдоналдса»
Названа главная цель Зеленского до дедлайна Трампа
Эрдоган рассказал, что намерен обсудить с Путиным
Ротару прервала молчание ради любимого мужчины
Стармеру предрекли скорый уход из правительства Великобритании
В Госдуме заявили, что коррупция на Украине доказала правоту России
Стало известно о зарубежных планах Путина на предстоящую неделю
Юрист раскрыл, почему опасно покупать ранее подаренную квартиру
Россиянка стала триумфатором чемпионата мира среди юниоров
Знаки судьбы: как распознать свою вторую половинку?
Медведчук раскрыл, какую волю Запад диктует Зеленскому
Выяснилось, почему Трамп ожидает решения по Украине к 27 ноября
Раскрыто, какие условия могут принять Зеленский и ЕС на мирных переговорах
7 признаков хорошего вина: советы профессионалов и лайфхаки по выбору
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.