Стармер назвал дату переговоров по Украине с участием США и ЕС

Стармер назвал дату переговоров по Украине с участием США и ЕС Стармер: переговоры по Украине с участием США и ЕС пройдут 23 ноября

Переговоры по урегулированию украинского кризиса с участием представителей США, Украины и европейских государств состоятся 23 ноября в Женеве, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью Sky News. Он отметил, что мирная инициатива администрации американского лидера Дональда Трампа требует дополнительной проработки.

Завтра в Женеве состоится встреча высокопоставленных представителей США и Украины и советников по национальной безопасности [лидеров стран] Европы, включая моего советника по национальной безопасности [Джонатана Пауэлла], — сказал премьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав и инструкции для делегации на переговорах по американскому проекту урегулирования. Группу возглавят руководитель офиса президента Андрей Ермак и начальник ГУР Кирилл Буданов.

Кроме того, Франция, Великобритания и Германия отклонили основные положения американского проекта урегулирования на Украине. В ходе телефонных переговоров с Зеленским канцлер ФРГ Фридрих Мерц, французский лидер Эммануэль Макрон и Кир Стармер пришли к согласию о необходимости сохранения ВСУ способности гарантировать государственную безопасность.