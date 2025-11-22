Стармер назвал дату переговоров по Украине с участием США и ЕС

Переговоры по урегулированию украинского кризиса с участием представителей США, Украины и европейских государств состоятся 23 ноября в Женеве, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью Sky News. Он отметил, что мирная инициатива администрации американского лидера Дональда Трампа требует дополнительной проработки.
Завтра в Женеве состоится встреча высокопоставленных представителей США и Украины и советников по национальной безопасности [лидеров стран] Европы, включая моего советника по национальной безопасности [Джонатана Пауэлла], — сказал премьер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав и инструкции для делегации на переговорах по американскому проекту урегулирования. Группу возглавят руководитель офиса президента Андрей Ермак и начальник ГУР Кирилл Буданов.
Кроме того, Франция, Великобритания и Германия отклонили основные положения американского проекта урегулирования на Украине. В ходе телефонных переговоров с Зеленским канцлер ФРГ Фридрих Мерц, французский лидер Эммануэль Макрон и Кир Стармер пришли к согласию о необходимости сохранения ВСУ способности гарантировать государственную безопасность.