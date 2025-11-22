Названы страны, которые отвергли ключевые пункты плана США по Украине Bloomberg: Франция, Британия и ФРГ недовольны элементами плана США по Украине

Франция, Великобритания и Германия отвергли ключевые пункты мирного плана США по Украине, сообщает Bloomberg. Отмечается, что речь идет о численности ВСУ и положении линии фронта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер в пятницу во время телефонного разговора с [президентом Украины Владимиром] Зеленским договорились о том, что ВСУ должны оставаться способными защищать свой суверенитет, а нынешняя линия фронта должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина, Франция, ФРГ и Великобритания работают над встречным предложением для плана США по мирному урегулированию. Источники рассказали, что другие европейские страны тоже примут участие в подготовке проекта соглашения.

При этом в офисе Зеленского сообщили, что американская сторона предложила скорректировать представленную версию плана, чтобы добиться приемлемого завершения противостояния. В ближайшее время украинская сторона планирует начать переговоры с американским руководством, в частности с президентом США Дональдом Трампом, для детального обсуждения возможных путей выхода из сложившейся ситуации.