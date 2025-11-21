Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 22:22

Украина и Европа начали работать над контрпредложением для США

Reuters: Украина, ФРГ и Британия ищут альтернативу плану США

Украина, Франция, ФРГ и Великобритания работают над встречным предложением для плана США по мирному урегулированию, сообщило агентство Reuters. Источники рассказали, что другие европейские страны тоже примут участие в подготовке проекта соглашения.

Украина, Франция, Германия и Великобритания работают над встречным предложением в ответ на поддерживаемый США мирный план из 28 пунктов для Украины, — говорится в тексте материала.

Ранее появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность работать с администрацией американского лидера Дональда Трампа над новым планом установления мира на Украине. При этом США заверили Киев и ЕС, что их позиции будут учтены.

Тем временем в офисе Зеленского уточнили, что Киев и Вашингтон договорились доработать предложенный план так, чтобы он мог привести к приемлемому завершению конфликта. В ближайшие дни украинский лидер намерен обсудить с Трампом возможные дипломатические шаги и ключевые условия, которые должны обеспечить выход к миру.

