Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром

Рулетики из пекинской капусты — отличный и не приевшийся вариант закуски на праздничный стол. Такую вкуснятину можно готовить с разными начинками. Рассказываем, как сделать с ветчиной и сыром.

Вам понадобится: 8-10 крупных листьев пекинской капусты, 2 яйца, 3 ст. л. муки, 150 г ветчины, 100 г твердого сыра, 1 помидор, соль, перец, масло для жарки. Аккуратно отделите листья от кочана, отрежьте твердую часть у основания. Приготовьте кляр: взбейте яйца с мукой и специями до консистенции жидкой сметаны. Мягкие части листьев обмакните в кляр и обжарьте с двух сторон на разогретом масле до золотистого цвета — примерно по 1-2 минуте с каждой стороны. Готовые листья выложите на бумажное полотенце чтобы убрать излишки масла. Для начинки нарежьте мелким кубиком ветчину, помидор (предварительно удалив семена) и натрите сыр. Смешайте ингредиенты. На капустные листья выложите начинку, заверните плотными рулетиками.

Вкус получается потрясающим: нежный хрустящий лист капусты в яичном кляре сочетается с сочной ветчиной, плавящимся сыром и свежими нотками помидора. Это идеальная закуска, которая удивит ваших гостей оригинальностью и прекрасным вкусом!

