Салат «Красное море» с крабовыми палочками: простой рецепт без слоев и времени на пропитку

Салат «Красное море» — это яркая и сочная закуска, которая готовится буквально за несколько минут по простому рецепту. Вам не нужно выкладывать никаких слоев и тратить время на их пропитку.

Вкус этого салата — это удачное сочетание нежности крабовых палочек, сочности помидоров, сладости болгарского перца и пикантных ноток чеснока. Сыр придает блюду сливочную текстуру, а майонез объединяет все компоненты в гармоничную композицию.

Для приготовления понадобятся: 200 г крабовых палочек, 2 красных болгарских перца, 2 спелых помидора, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока и майонез для заправки. Крабовые палочки нарежьте тонкой соломкой, болгарский перец очистите от семян и нарежьте кубиками, помидоры нарежьте некрупными дольками, сыр натрите на крупной терке, чеснок пропустите через пресс. Все ингредиенты поместите в глубокую миску, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте.

Салат получается легким, освежающим и в меру пикантным, с красивым красным цветом, полностью оправдывающим свое название. Он идеально подойдет как для будничного ужина, так и для праздничного застолья.

