Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 18:01

Салат «Красное море» с крабовыми палочками: простой рецепт без слоев и времени на пропитку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Красное море» — это яркая и сочная закуска, которая готовится буквально за несколько минут по простому рецепту. Вам не нужно выкладывать никаких слоев и тратить время на их пропитку.

Вкус этого салата — это удачное сочетание нежности крабовых палочек, сочности помидоров, сладости болгарского перца и пикантных ноток чеснока. Сыр придает блюду сливочную текстуру, а майонез объединяет все компоненты в гармоничную композицию.

Для приготовления понадобятся: 200 г крабовых палочек, 2 красных болгарских перца, 2 спелых помидора, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока и майонез для заправки. Крабовые палочки нарежьте тонкой соломкой, болгарский перец очистите от семян и нарежьте кубиками, помидоры нарежьте некрупными дольками, сыр натрите на крупной терке, чеснок пропустите через пресс. Все ингредиенты поместите в глубокую миску, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте.

Салат получается легким, освежающим и в меру пикантным, с красивым красным цветом, полностью оправдывающим свое название. Он идеально подойдет как для будничного ужина, так и для праздничного застолья.

Ранее стало известно, как приготовить грузинский салат со свеклой: вы забудете о винегрете, когда приготовите его.

Читайте также
Свиная рулька в фольге: секрет хрустящей корочки за 2 часа
Семья и жизнь
Свиная рулька в фольге: секрет хрустящей корочки за 2 часа
Новогодний салат «Новая шуба»: обалденный вариант с печенью трески — все будут приятно удивлены от этого сочетания
Общество
Новогодний салат «Новая шуба»: обалденный вариант с печенью трески — все будут приятно удивлены от этого сочетания
Рулет из лаваша с крабовыми палочками: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество
Рулет из лаваша с крабовыми палочками: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Салат «Анастасия»: простой рецепт вкуснятины к ужину или праздничному столу
Общество
Салат «Анастасия»: простой рецепт вкуснятины к ужину или праздничному столу
Самый вкусный и простой салат на новогодний стол. «Рог изобилия» — нужны грудка, сыр и сметана
Общество
Самый вкусный и простой салат на новогодний стол. «Рог изобилия» — нужны грудка, сыр и сметана
рецепты
салаты
крабовые палочки
застолье
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд огласил приговор экс-главе департамента Минобороны РФ Вертелецкому
Сенатор осадил министра Эстонии после слов о поддержке РФ со стороны Китая
В Госдуме ответили на сарказм Безуглой о важности двух областей Украины
Умер знаменитый датский режиссер и номинант на премию «Оскар»
Стало известно, что Путин обсудил с президентом Узбекистана
Умер сооснователь культовой метал-группы Barren Cross
Бабушка не спасла от дикого деда: мужчина сел на 17 лет за убийство внука
Умер лидер культовой синти-поп-группы
Названа лучшая театральная постановка Санкт-Петербурга
Секретный рецепт: горячая хурма в творожной симфонии
Ученики прямо в школе смешали лекарственное средство с пивом и отравились
Треки Техника продолжают исчезать со стримингов
MARGO раскрыла подробности фита со скандальным американским рэпером
Раскрыта тактика ВС РФ под Часовым Яром, которая помогает сократить потери
«Нет времени на рок-н-ролл»: Намин о продюсировании «Парка Горького»
Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро
В Европе началась «драка» за зарубежные активы российского нефтегиганта
Власти пригрозили маркеплейсам «мерами» из-за повышения комиссии
Дочь Майкла Джексона раскрыла жуткие последствия употребления наркотиков
«Будет сложно»: ВСУ под Часовым Яром предрекли печальный конец
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.