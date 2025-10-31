Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 23:23

Вы забудете о винегрете, когда приготовите этот грузинский салат со свеклой: элементарный рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот грузинский салат со свеклой поразит вас своим ярким вкусом и ароматом. Вы забудете о винегрете, когда приготовите эту вкуснятину по элементарному рецепту.

Вкус получается сбалансированным и насыщенным: сладковатая свекла идеально гармонирует с пикантным луком и ароматными орехами, а медово-лимонная заправка с чесноком придает блюду характерную кавказскую нотку.

Вам понадобится: 3 отварные свеклы среднего размера, 1 красная луковица, 100 г грецких орехов, пучок кинзы, 2 зубчика чеснока. Для заправки смешайте сок половины лимона, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. меда, соль и перец по вкусу. Свеклу нарежьте тонкой соломкой, лук — полукольцами, орехи слегка обжарьте и измельчите, кинзу мелко порубите. Соедините все ингредиенты в салатнице, добавьте давленый чеснок и заправьте соусом. Дайте салату настояться 15–20 минут.

Этот салат особенно хорош к мясу, птице или как самостоятельная закуска, а его приготовление занимает минимум времени!

Ранее стало известно, как замариновать капусту по-гурийски со свеклой. По сравнению с этой закуской квашеная капуста отдыхает в сторонке.

Дарья Иванова
Д. Иванова
