26 декабря 2025 в 16:45

Небо и земля по сравнению с оливье. Новогодний салат «Простушка»: сытно, красиво и никакой мишуры

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Новогодний стол — это всегда место для кулинарных экспериментов, где даже самое простое блюдо может заиграть новыми красками благодаря праздничной подаче. Салат «Простушка», несмотря на своё скромное название, — это настоящая симфония вкусов: копчёная курочка, ароматные грибы, сладковатый чернослив и хрустящие орехи. Но его главный секрет — тонкие яичные блинчики, которые заменяют традиционные слои и придают салату особую нежность. А если выложить его в форме нарядной ёлочки, украшенной ярким перцем и ягодами, он мгновенно превращается в центр всеобщего внимания и радости, который понравится и взрослым, и детям.

Для яичных блинчиков взбейте 4 яйца с 2 ст. ложками молока и щепоткой соли. Выпеките на разогретой смазанной сковороде 3-4 тонких блина, остудите и нарежьте их соломкой. Копчёное куриное филе (200 г) нарежьте небольшими кубиками. Шампиньоны (200 г) нарежьте пластинками и обжарьте до готовности. Чернослив (50 г) запарьте кипятком на 5 минут, затем обсушите и нарежьте. Грецкие орехи (30 г) слегка подсушите на сухой сковороде и порубите. Огурцы (300 г) нарежьте тонкой соломкой. В глубокой миске смешайте все подготовленные ингредиенты, добавьте пропущенный через пресс чеснок (1-2 зубчика). Заправьте салат майонезом (100 г), посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте. На большое плоское блюдо выложите салат, сформировав из него конус в виде ёлочки. Украсьте «игрушками» из кусочков сладкого перца и замороженными ягодами (смородина, черника). Подавайте сразу, пока огурцы остаются хрустящими.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

