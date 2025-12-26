Новый год — 2026
ПП-пицца из овсянки на сковороде — низкокалорийная основа с кефиром и обалденная начинка: готовлю за 15 минут на завтрак или перекус

Мечтаете о пицце, но боитесь калорий и тяжелого теста? Эта овсяная пицца — ваша мечта, воплощенная в реальность. Ее основа — это не мука, а полезные овсяные хлопья, перемолотые с кефиром и яйцом в плотный «блин». Всего 128 ккал на порцию, при этом вы получаете все, что любите: расплавленный сыр, сочную начинку и хрустящую корочку, но в современном, легком и умном исполнении.

Для основы: овсяные хлопья (100 г), кефир/ряженку/йогурт (150 мл), яйцо (1 шт.) и щепотку соли измельчаю погружным блендером до состояния густого, однородного «теста». Даю постоять 5 минут, чтобы хлопья немного набухли.

Хорошо разогреваю антипригарную сковороду (без масла). Выливаю овсяную смесь и распределяю ее по дну, как блин. Жарю на среднем огне 3-4 минуты, пока низ не «схватится» и не подрумянится. Затем аккуратно переворачиваю широкой лопаткой.

Для начинки и сборки: сразу на готовую сторону основы намазываю соус из смеси сметаны (2 ч. л.) и томатной пасты (2 ч. л.). Сверху выкладываю нарезанные помидоры (100 г), очищенные креветки (60 г) и кусочки моцареллы для пиццы (30 г). Посыпаю итальянскими травами.

Накрываю сковороду крышкой и готовлю на среднем огне 3-5 минут, пока сыр не расплавится. Затем убираю крышку, убавляю огонь до самого минимального и томлю пиццу еще 7-10 минут, чтобы низ стал плотным, хрустящим и не размокал от начинки. Снимаю готовую пиццу со сковороды, украшаю свежей зеленью и сразу подаю.

