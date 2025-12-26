Новый год — 2026
Холодец без многочасовой варки и гор грязной посуды: зельц из свиных рулек, который готовится проще и получается как праздничный

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Новый год холодец ждут почти в каждом доме, но не у всех есть время стоять у плиты полдня. Я давно нашла отличную замену классике — зельц, который по вкусу очень похож на холодец, а готовится без лишних хлопот. Духовка делает почти все за вас, а результат всегда стабильный.

Главный секрет — способ запекания под двойным слоем, благодаря которому мясо томится в собственном соку. Ничего не выкипает, бульон получается наваристым, а кухня остается чистой. Даже начинающая хозяйка легко справится.

Ингредиенты:

  • свиные рульки — 2,5 кг;
  • чеснок — 1,5 головки;
  • соль, перец — по вкусу.

Рульки хорошо промойте, залейте водой и оставьте на 2 часа. Противень застелите фольгой в два слоя, сверху положите пергамент. Рульки натрите солью, заверните плотно и отправьте в духовку при 150 градусах на 4 часа. Готовое мясо отделите от костей, мелко нарежьте, добавьте перец, измельченный чеснок и 10 столовых ложек бульона. Выложите массу в форму, утрамбуйте и охладите несколько часов. Нарезайте и подавайте к столу.

Ранее сообщалось, что иногда самые простые хитрости на кухне дают вау-эффект, будто готовил шеф-повар. Один из таких приемов — добавление кофе в грибные первые блюда. Звучит странно, но на деле это способ подчеркнуть вкус грибов и удивить домашних без экзотических ингредиентов.

Проверено редакцией
