Холодец без многочасовой варки и гор грязной посуды: зельц из свиных рулек, который готовится проще и получается как праздничный

Холодец без многочасовой варки и гор грязной посуды: зельц из свиных рулек, который готовится проще и получается как праздничный

На Новый год холодец ждут почти в каждом доме, но не у всех есть время стоять у плиты полдня. Я давно нашла отличную замену классике — зельц, который по вкусу очень похож на холодец, а готовится без лишних хлопот. Духовка делает почти все за вас, а результат всегда стабильный.

Главный секрет — способ запекания под двойным слоем, благодаря которому мясо томится в собственном соку. Ничего не выкипает, бульон получается наваристым, а кухня остается чистой. Даже начинающая хозяйка легко справится.

Ингредиенты:

свиные рульки — 2,5 кг;

чеснок — 1,5 головки;

соль, перец — по вкусу.

Рульки хорошо промойте, залейте водой и оставьте на 2 часа. Противень застелите фольгой в два слоя, сверху положите пергамент. Рульки натрите солью, заверните плотно и отправьте в духовку при 150 градусах на 4 часа. Готовое мясо отделите от костей, мелко нарежьте, добавьте перец, измельченный чеснок и 10 столовых ложек бульона. Выложите массу в форму, утрамбуйте и охладите несколько часов. Нарезайте и подавайте к столу.

Ранее сообщалось, что иногда самые простые хитрости на кухне дают вау-эффект, будто готовил шеф-повар. Один из таких приемов — добавление кофе в грибные первые блюда. Звучит странно, но на деле это способ подчеркнуть вкус грибов и удивить домашних без экзотических ингредиентов.