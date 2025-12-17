Новый год-2026
17 декабря 2025 в 08:00

Щепотка кофе в грибной суп — неожиданный кухонный трюк, который делает вкус глубже и богаче без лишних затрат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иногда самые простые хитрости на кухне дают вау-эффект, будто готовил шеф-повар. Один из таких приемов — добавление кофе в грибные первые блюда. Звучит странно, но на деле это способ подчеркнуть вкус грибов и удивить домашних без экзотических ингредиентов.

Секрет в том, что кофе нужен не как напиток, а как приправа. Достаточно буквально щепотки свежемолотых зерен, чтобы бульон заиграл новыми оттенками. В горячей жидкости кофе растворяется и усиливает природный аромат грибов, делая вкус насыщенным и более глубоким. В нем есть кислоты и масла, которые помогают раскрыть эффект умами — тот самый «дорогой» вкус, за который любят ресторанные блюда.

Важно не переборщить: если добавить слишком много, появится лишняя горечь. Лучше всего такой прием работает с лесными грибами. Если суп со сливками или молоком, они мягко сглаживают кофейные нотки. Растворимый кофе лучше не использовать — аромата от него почти нет. В итоге гости не поймут, в чем секрет, но обязательно попросят добавки.

Ранее сообщалось, что такой салат выручает, когда хочется приготовить что-то необычное из знакомых продуктов. Он получается сытным, ярким по вкусу и всегда вызывает интерес за счет удачного сочетания копченостей, овощей и грибов. А готовится он проще простого, что особенно приятно в загруженные дни.

