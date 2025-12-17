ПП-киш для похудения: готовлю диетический ужин на 4 дня с яркой и легкой начинкой

ПП-киш для похудения: готовлю диетический ужин на 4 дня с яркой и легкой начинкой

Этот киш — доказательство того, что диетическое питание может быть сытным, вкусным и удобным. Нежное бедро индейки, сочные кабачок и тыква запекаются под легкой яично-молочной шапкой с сыром. Блюдо содержит много белка и клетчатки, мало углеводов и всего 319 ккал на порцию, при этом оно настолько вкусно, что вам не придется себя ограничивать. А готовится сразу на четыре дня!

Бедро индейки без кости (100 г на порцию) и овощи — кабачок (85 г) и тыкву (100 г) — нарезаю небольшими кубиками примерно одинакового размера.

В миске или сразу в порционных формах для запекания смешиваю кусочки индейки, кабачка и тыквы. Добавляю соль, черный перец и любимые сушеные приправы (отлично подойдет паприка, сушеный чеснок, орегано).

Для заливки: в отдельной посуде взбиваю яйцо (1 шт. на порцию) с молоком 1,5% (50 г). Приправляю солью и перцем по вкусу.

Мясо-овощную смесь в формах заливаю яично-молочной смесью. Сверху посыпаю тертым легким сыром (17 г, около 30% жирности).

Разогреваю духовку до 180 °C. Ставлю формы на противень и запекаю 15–20 минут, пока заливка не схватится, а сыр слегка не подрумянится.

Даю кишу немного остыть. Храню готовые порции в холодильнике в закрытых контейнерах до четырех дней. Перед подачей разогреваю в микроволновке или духовке.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.