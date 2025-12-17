Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 12:00

Осталась гречневая каша? Запекаю ее по-суворовски с яйцом и ветчиной. Вкусный ужин для семьи в одном противне

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Остатки гречневой каши — не повод для расстройства, а отличная основа для сытного и быстрого ужина. Это блюдо, названное «По-суворовски», отсылает к легендарной полководческой смекалке: просто, питательно и без лишних хлопот. Запеканка объединяет в себе пользу гречки, белок яиц и сытную нотку ветчины, превращаясь в полноценное семейное блюдо с хрустящей сырной корочкой. Готовится оно действительно в одном противне, минимизируя время у плиты и последующую уборку, а на выходе получается ароматная, золотистая и очень вкусная запеканка.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 500 г готовой рассыпчатой гречневой каши, 150 г ветчины, 4 яйца, 100 г твердого сыра, небольшая луковица, 3 ст. л. сметаны, соль, перец, растительное масло. Если каши нет, отварите стакан гречки в 2 стаканах воды. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности. Ветчину нарежьте кубиками. В глубокой миске смешайте остывшую кашу, обжаренный лук, ветчину и взбитые яйца. Добавьте сметану, половину натертого сыра, посолите и поперчите. Массу хорошо перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом, выложите смесь, разровняйте и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяной корочки. Подавайте горячей, украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Настолько ярко, что Огненная Лошадь оценит! Слоеный салат «Пламя»: всего 4 ингредиента, а вкус — небо и земля
Общество
Настолько ярко, что Огненная Лошадь оценит! Слоеный салат «Пламя»: всего 4 ингредиента, а вкус — небо и земля
Праздничный салат «Леший»: с ним Новый год будет вдвойне вкуснее
Общество
Праздничный салат «Леший»: с ним Новый год будет вдвойне вкуснее
Готовлю гречаники с грибной икрой — сытные котлетки, которые заменят мясные и покорят вегетарианцев
Общество
Готовлю гречаники с грибной икрой — сытные котлетки, которые заменят мясные и покорят вегетарианцев
Россиянам назвали полезные для сосудов продукты
Общество
Россиянам назвали полезные для сосудов продукты
Творожная масса из пачки — не дело. Готовлю запеканку «Царская» с манкой и ванилью. Пушистая, как перина
Общество
Творожная масса из пачки — не дело. Готовлю запеканку «Царская» с манкой и ванилью. Пушистая, как перина
рецепты
гречка
запеканки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме призвали наградить молодых людей, спасших девочку от душителя
В Чувашии две чиновницы и водитель администрации погибли в ДТП
В Кремле подвели итоги премии «Марка №1 в России»
Пушков рассказал, может ли Украина потерять союзника в лице Польши
В Европе примут окончательное решение по Украине и активам России
Прохожие спасли девочку-подростка от душителя
В Бангкоке задержали вербовщика скам-центров с рабынями-россиянками
Стали известны новые детали по резонансному делу футболиста Ерошевича
«Остров Мечты» напомнил о скором запуске серии шоу «История игрушек»
В России анонсировали новый закон о дипфейках
Чехия отказала Украине в чрезвычайных гарантиях
The Rolling Stones пришлось отменить тур
Расстегнул ширинку в роще и угодил за решетку: эксгибиционисту дали 13 лет
Врач дала советы, как избежать заражения гонконгским гриппом
Диверсанты под Белгородом, семья шпионов: как ВСУ атакуют Россию 17 декабря
Раскрыта новая схема мошенников с билетами на ЧМ по футболу
В российском регионе из-под земли забил фонтан воды
В Госдуме оценили идею лишать пенсии граждан-тунеядцев
Политолог объяснил природу слухов о новых жестких санкциях США против РФ
Когда брать отпуск в 2026 году выгоднее: чтобы больше денег или дней
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.