Осталась гречневая каша? Запекаю ее по-суворовски с яйцом и ветчиной. Вкусный ужин для семьи в одном противне

Остатки гречневой каши — не повод для расстройства, а отличная основа для сытного и быстрого ужина. Это блюдо, названное «По-суворовски», отсылает к легендарной полководческой смекалке: просто, питательно и без лишних хлопот. Запеканка объединяет в себе пользу гречки, белок яиц и сытную нотку ветчины, превращаясь в полноценное семейное блюдо с хрустящей сырной корочкой. Готовится оно действительно в одном противне, минимизируя время у плиты и последующую уборку, а на выходе получается ароматная, золотистая и очень вкусная запеканка.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 500 г готовой рассыпчатой гречневой каши, 150 г ветчины, 4 яйца, 100 г твердого сыра, небольшая луковица, 3 ст. л. сметаны, соль, перец, растительное масло. Если каши нет, отварите стакан гречки в 2 стаканах воды. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности. Ветчину нарежьте кубиками. В глубокой миске смешайте остывшую кашу, обжаренный лук, ветчину и взбитые яйца. Добавьте сметану, половину натертого сыра, посолите и поперчите. Массу хорошо перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом, выложите смесь, разровняйте и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяной корочки. Подавайте горячей, украсив зеленью.

