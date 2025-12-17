Утка конфи к Новому году — нежное мясо с брусничным соусом: готовим так и подаем шедевр к празднику

Утка конфи — это не просто блюдо, а кулинарная техника, превращающая скромные ножки в изысканный деликатес. Медленное томление в собственном жире при низкой температуре в течение 2,5 часа делает мясо невероятно нежным, сочным и буквально отстающим от кости. А яркий кисло-сладкий брусничный соус с тимьяном создает идеальный контраст, освежая каждый насыщенный, глубокий укус. Идеальный центр праздничного стола.

Утиные ножки (4 шт.) промываю, тщательно обсушиваю бумажным полотенцем. На сухую холодную сковороду выкладываю ножки кожей вниз. Ставлю на средний огонь и медленно обжариваю, пока кожа не станет золотисто-коричневой и хрустящей, а из-под нее не вытопится большое количество жира (около 10–15 минут).

Ножки перекладываю кожей вверх в огнеупорную форму или сотейник, в котором они будут запекаться. Посыпаю солью и свежемолотым перцем. Поливаю вытопленным со сковороды утиным жиром. Добавляю пару веточек свежего розмарина.

Плотно накрываю форму крышкой или несколькими слоями фольги. Ставлю в разогретую до 160 °C духовку на 2–2,5 часа. Мясо готово, когда оно становится очень мягким и легко отделяется от кости.

Для соуса: свежую или замороженную бруснику (250 г) смешиваю с сахаром (4 ст. л.), щепоткой соли и листиками тимьяна. Ставлю на средний огонь и, помешивая, увариваю 10–15 минут, пока ягоды не начнут лопаться, а соус слегка не загустеет.

Подаю утиные ножки горячими, полив их брусничным соусом. Идеальный гарнир — картофель, запеченный в том же утином жире, или нейтральные тушеные овощи.

