Картошку не жарю. Запекаю «Волжские просторы» с минтаем и лучком. Вкус, навеянный детством

В памяти многих из нас живет теплый вкус детства — аромат рыбы, томящейся в духовке вместе с картошкой. Это простое, но такое душевное блюдо, которое пахнет домом и заботой. Отказавшись от жарки в пользу запекания, можно раскрыть вкус ингредиентов по-новому: картофель пропитывается рыбным соком и становится невероятно нежным, а минтай остается сочным и сохраняет всю свою пользу. Эта запеканка с говорящим названием «Волжские просторы» — гимн простой и честной еде, которая не требует кулинарных изысков, но дарит настоящее чувство сытого уюта.

Для приготовления вам потребуется: 1 кг картофеля, 500 г филе минтая, 2 крупные луковицы, 200 г сметаны, 100 г твердого сыра, 2 ст. ложки растительного масла, соль, перец, молотая паприка. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Лук нарежьте полукольцами. Филе минтая промойте, обсушите и нарежьте на порционные куски. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите половину картофеля, посолите, поперчите. Распределите половину лука и все куски рыбы. Накройте рыбу оставшимся луком и картофелем. Сметану смешайте с 50 мл воды, солью и паприкой, равномерно полейте запеканку. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 200°C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте запеканку тертым сыром и готовьте еще 15–20 минут до румяной корочки. Дайте блюду немного настояться перед подачей.

