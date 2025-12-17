Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 18:11

Новогоднее желание срабатывает не случайно: простые ритуалы под бой курантов и правила, которые помогают мечтам сбываться

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новогодняя ночь — не просто праздник, а редкий момент, когда мы по-настоящему останавливаемся и думаем о будущем. Если подойти к загадыванию желания осознанно, оно превращается не в игру, а в ориентир на весь год. Проверено: правильно сформулированная мечта работает лучше любых обещаний себе.

Самый известный способ — желание на бумаге. Пока бьют куранты, его пишут на маленьком листке, сжигают и пепел бросают в бокал с шампанским. Есть и более спокойный вариант — письмо Деду Морозу. Его прячут в укромное место и открывают через год, чтобы увидеть результат. Есть и мандариновый ритуал: в полночь быстро очистить и съесть мандарин, думая о мечте. Косточка считается добрым знаком. Еще один способ — 12 записок под подушку. Утром вытягивают одну, и именно она становится главной целью года.

Важно выбирать одно желание, формулировать его в настоящем времени и без частицы «не». Чем яснее мысль, тем легче ей стать реальностью.

Ранее сообщалось, что готовить к празднику можно легко и без аврала, если заранее продумать меню. Ресторанная формула 2/2/1+1 позволяет собрать красивый и сытный новогодний стол, не перегружая холодильник и не проводя полдня у плиты.

Проверено редакцией
Новый год
праздники
желания
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России введут электронные зачетки и студенческие билеты
Внучка Маслякова показала образ за несколько миллионов
Коломойский раскрыл, почему НАБУ свернуло коррупционное расследование
«Зомбировали» бизнесменов за деньги: что за секту накрыли силовики на Алтае
В Верховной раде признали утрату более 500 тыс. солдат ВСУ
Любитель дрифта влетел в остановку с людьми и попал на видео
Киев решил сдать Гуляйполе? Наступление 17 декабря, главная проблема ВСУ
На Украине назвали ключевую причину дезертирства в ВСУ
Депутат Леонов раскрыл, как искусственный интеллект помогает врачам
Сколько заряжается электромобиль от розетки: почему зимой надо ждать дольше
Энергокризис в Одесской области обернулся ЧС государственного масштаба
Как часто посещать ветеринара: график для собак, кошек, грызунов и экзотов
Экс-главе польского МО грозит тюрьма из-за авиакатастрофы под Смоленском
Пенсионер зарезал капризную гостью, чтобы не ходить в магазин
Курильщиков в китайских ТЦ может ждать неприятный сюрприз
Запекаю форель в фольге: главное блюдо для бабушки на праздник!
В Петербурге обсуждают новый график новогодних фейерверков
Известный американский рэпер объявил о концерте в России
Хакеры взломали крупнейший порносайт в мире
Депутат Леонов указал на «больное место» российского здравоохранения
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват
Общество

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.