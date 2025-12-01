Как накрыть щедрый новогодний стол без лишних трат и кухонной суеты: формула 2/2/1+1 помогает приготовить ровно столько, сколько нужно

Готовить к празднику можно легко и без аврала, если заранее продумать меню. Ресторанная формула 2/2/1+1 позволяет собрать красивый и сытный новогодний стол, не перегружая холодильник и не проводя полдня у плиты.

Суть метода проста: нужны 2 разные закуски, 2 салата, 1 горячая закуска и одно большое горячее блюдо. В закусках можно сочетать мясо, рыбу и овощи, чтобы каждому гостю было из чего выбрать. Салаты делайте контрастными: один посытнее, другой посвежее.

Горячая закуска пробудит аппетит перед основным блюдом, будь то утка, индейка или большой пирог. При желании формулу легко расширить сырной или мясной нарезкой, но и базового набора обычно хватает, чтобы стол выглядел богатым. А вот десерт лучше оставить легким — к полуночи редко у кого остается место для тяжелых тортов.

